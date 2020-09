Vergil Chițac: „Orice lege care prevede creșteri bugetare trebuie să precizeze și sursa de finanțare” (VIDEO)

În timupl ediției de vineri, 18 septembrie a emisiunii „Se întâmplă acum”, Tudor Bardu a discutat cu Vergil Chițac, candidatul PNL la primăria Constanța și Dan Tudorache, candidatul PSD la Primăria Sector 1, despre ce înseamnă creștere punctului de pensie cu 40%, în cheie electorală și bugetară.

„Eu imi doresc ca pensiile să crească, nu cu 40%, cu mai mult. Știți că noi avem un sistem de pensii bazat pe solidaritate intergenerațională, în sensul că cei care iau pensia, seniorii de astăzi, iau pensia din banii pe care îi produc cei care sunt în momentul de față și plătesc taxe, așa cum la rândul lor seniorii de astăzi au plătit la rândul lor pentru seniorii de atunci. Eu vreau ca această pensie să crească cu 40%, dar nu vreau ca banii să fie mâmcați de inflație”, a explicat Vergil Chițac, candidat PNL Primăria Constanța

„Noi trăim într-o realitate, iar realitatea asta este criză sanitară, criză financiară, secetă în Româmia în anul de grație 2020, două rânduri de alegeri. Orice lege care prevede creșteri bugetare trebuie să precizeze și sursa de finanțare”, a declarat candidatul PNL la Primăria Constanța, în direct pe B1 TV.

Candidatul Vergil Chițar, din partea PNL la Primăria Constanța a întrebat de ce PSD nu a crescut cu 40% pensiile, în condițiile în care susțin că există bani. În acest context, candidatul PSD la Primăria Secotr 1, Dan Tudorache, a explicat:

„Noi preconizasem ca pe data de 1 septembrie 2020 să creștem pensiile cu 40%, după calculul nostru, mandatul se termina în decembrie 2020, deci era în mandatul nostru ca să zic așa. Nu poate să spună nimeni de ce nu am făcut-o, așa am preconizat, că în septembrie 2020 să creștem pensia cu 40%. Așa am previzionat, știind că în septembrie 2020 PSD trebuia să fie la guvernare”, a explicat Dan Tudorache, candidatul PSD la Primăria Sectorului 1, în timpul emisiunii „Se întâmplă acum” cu Tudor Bardu.

