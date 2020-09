Schimb de replici pe B1 TV, cu alegerile locale la orizont. Lucian Romașcanu: Klaus Iohannis, agent electoral al PNL / Costel Alexe: Românii s-au convins de realizările mărețe ale PSD (VIDEO)

Cu mai puțin de două săptămâni rămase până la alegerile locale din 27 septembrie, lupta politică s-a mutat în studioul B1 TV, unde Costel Alexe de la PNL și Lucian Romașcanu de la PSD au fost protagoniștii unui schimb intens de replici. Totul a început când senatorul social-democrat a fost întrebat de Silviu Mănăstire, la „Dosar de politician”, de ce Marcel Ciolacu l-a introdus pe președintele Klaus Iohannis în campanie printr-o referire la cazul înregistrării cu Nicușor Dan.

