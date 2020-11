Schimb intens de replici pe tema piețelor, pe B1 TV. Robert Cazanciuc: PNL e mult mai rău decât coronavirusul / Florin Roman: Piețele le-ați închis dumneavoastră cu gaze lacrimogene și bastoane (VIDEO)

Cu alegerile parlamentare tot mai aproape, studioul B1 TV a fost din nou scena unei dezbateri electorale aprinse între PNL și PSD, de această dată cu Florin Roman și Robert Cazanciuc în rol de protagoniști. Disputa politică a fost provocată de decizia Guvernului Orban de a închide piețele la interior ca parte din noul set de restricții, dar ulterior Camera Deputaților a modificat măsura inițială.

Concret, deputații au adoptat, cu 173 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 93 de abţineri, proiectul de lege care aprobă OUG 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, proiect care conține un amendament introdus de PSD, potrivit căruia, în timpul stării de alertă, pieţele agroalimentare în spaţii închise, târgurile, bâlciurile, pieţele mixte şi volante, talciocurile pot funcționa în continuare, cu respectarea regulilor de protecție sanitară și distanțare. Actul normativ merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.

