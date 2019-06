Exclusiv online

EXCLUSIV ONLINE // Luni, 27 mai, a fost ziua care a schimbat decisiv felul in care arată PSD. Cu o înfrângere clară în alegerile europarlamentare pentru care baronii îi cereau deja demisia, Liviu Dragnea primea lovitura de grație după 2 ani și jumătate în care a dominat în mod autoritat scena politică din România. Completul de cinci judecători de la Curtea Supremă îl condamnă definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Chiar în timp ce Liviu Dragnea se îndrepta spre Penitenciarul Rahova, în PSD apărea o nouă figură, înconjurată de mai mulți baroni, care prelua frâiele puterii. Nu una necunoscută, dar una care afișează o schimbare vădită față de ceea ce ne-a obișnuit în ultimul an și jumătate: premierul Viorică Dăncilă, până de curând o umbră a lui Liviu Dragnea care punea doar în execuție ceea ce liderul PSD anunța personal cu mare fast.



De atunci a trecut o lună de zile. O lună în care Viorica Dăncilă a schimbat direcția și a renunțat la mesajul de luptă împotriva “statului paralel”, ba chiar la ideea de existență a unui “stat paralel”.

O lună în care modificările la legile din domeniul justiției au dispărut în totalitate după 2 ani și jumătate în care au ținut toată atenția țării. O lună în care în jurul premierului s-au făcut remarcate tot felul de personaje care au primit chiar titulatura de “statul paralel” de la Guvern. O lună în care Adrian Năstase a revenit în atenția PSD, după o izolare de câțiva ani, și în care Victor Ponta pare tot mai apropiat de fostul partid pe care îl părăsea cu scandal și în care jura că nu se mai întoarce odată cu crearea Pro-România, dar alături de care este dispus acum să susțină același candidat în alegerile prezidențiale de la finalul anului.

Viorica Dăncilă și “statul paralel”



“Eu nu pot să spun dacă există sau nu stat paralel. PSD a spus, au fost colegi care au spus asta, și-au argumentat mai mult sau mai puțin. Eu nu pot să spun că există un stat paralel”, spune acum foarte liniștită Viorica Dăncilă din poziția de președinte interimar al PSD.



Același PSD care a exacerbat temă de discuție "statul paralel", care a promovat acest mesaj timp de 2 ani și care a organizat în 9 iunie 2018 un mare miting în Piață Victoriei ce era prezentat drept manifestație împotriva “statului paralel”.



Atunci pe scenă a urcat chiar Viorica Dăncilă, legitimând astfel prin funcția sa mitingul împotriva unui “stat paralel” despre care acum spune că nu știe dacă există și ce ar fi el.

“Preşedintelui Liviu Dragnea i s-a dechis dosar penal chiar înaintea campaniei din 2016”, reclama prim-ministrul la mitingul din iunie 2018. “Nu vom comenta în niciun fel decizia instantei”, afirma Dăncilă pe 27 iunie, înconjurată de alți lideri PSD, chiar în timp ce Liviu Dragnea se deplasa spre Penitenciarul Rahova.

Discursul Vioricăi Dăncilă la mitingul PSD din 9 iunie - de la min. 58

Acesta avea să fie și primul semn al schimbării definitive a Vioricăi Dăncilă, schimbare pe care premierul o anunțase în luna din campania electorală când a ales să facă propriul turneu prin tară în loc să meargă la mitingurile PSD alături de Liviu Dragnea.

Invocând referendumul din 26 mai când românii s-au pronunţat împotriva amnistiei şi graţierii pentru corupţie şi împotriva ordonanţelor de urgenţă în justiţiei. Dăncilă a pus imediat capăt şi temei justiţiei care a marcat epoca Dragnea, anunţând decis că nu se va mai face nicio modificare şi că această temă este încheiată.

Lucru ce nu a fost bine primit şi a dus la acuzaţii la adresa premierului din partea taberei din PSD numită drept cea a "talibanilor" care imediat a acuzat-o că ar avea comandă din altă parte sau că ar primi deciziile în plic.

"Nu știu de unde vin toate deciziile astea! Vă referiți la Isărescu? Nu numai, toate deciziile. Și acum nici măcar nu mai putem da vina pe Dragnea! Vin de nicăieri deciziile, nu e deloc în regulă. Asta cu Isărescu o să fie o problemă destul de grea. Lupta împotriva abuzurilor am abandonat-o, îl susținem pe ăsta care ne spunea ce prost guvernăm, e cam mult. ", afirma, sub anonimat, un social-democrat.

"Aseară, urmărind-o pe doamna Dăncilă încurcându-se în cuvinte când a fost întrebată despre "statul paralel", m-am lămurit definitiv: acest partid e pe cale a fi predat cu arme și muniții! E limpede pentru mine, e limpede pentru miile de oameni care îmi scriu și care sunt revoltați", acuza şi Liviu Pleşoianu.

"Partidul meu nu e într-o situație foarte bună. Cred că n-am fost niciodată într-o situație atât de gravă ca acum. Parcă nu ne revenim după 26 mai, parcă nu reușim să ne punem pe picioare sub nici o formă. Eu nu mă simt foarte în regulă în momentul de față, în condițiile în care văd câtă amărăciune, câtă supărare este în interiorul partidului, câtă frustrare s-a strâns, câte tabere și grupuri s-au făcut", a declarat şi Codrin Ştefănescu, ce a fost înlocuit de Dăncilă din funcţia de secretar general.

Statul paralel din jurul premierului

Toate aceste schimbări evidente de atitudine nu ar fi fost posibile fără o coordonare a unei echipe speciale de consilieri, care par a fi responsabili pentru deciziile "în plic" care ajung la premierul Dăncilă. B1.ro trece în revistă lista scurtă a oamenilor responsabili de schimbarea la față a Vioricăi Dăncilă din Videle.

Costin Mihalache

Dacă este să ne uităm la schimbarea Vioricai Dăncilă putem lesne observa influența pe care o are aducerea lui Costin Mihalache în poziția de șef la Cancelariei premierului, reînființata în februarie acest an. Acesta are ca rol să îi pregătească agenda, să stabilească întâlnirile și să o ajute pentru definirea priorităților strategice, dar voci chiar din interiorul partidului spun că i-ar asigura și consilierea politică, alături de patronul ziarului Adevărul, Cristian Burci.

Costin Mihalache este născut în Alexandria, dar a făcut școala elementară în Germania, iar apoi s-a întors în țara unde a termina Liceul German. În ultimii ani ai comunismului,în 1988, acesta este angajat că referent la Întreprinderea de Comerț Exterior ROMTRANS. După, a studiat între 1990 și 1994 la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliție, la specializarea Științe juridice, secția cercetări penale. După absolvirea acesteia, Mihalache a plecat în China unde a studiat timp de 4 ani la Universitatea de Limbă și Literatură Chineză din Beijing.

În ceea ce privește experiența profesională, Mihalache a lucrat la Ministerul Apărării Naționale (consilier relații externe și protocol), la Ministerul de Externe (prim-colaborator al ambasadorului și consul la Beijing). Din 2009 până în 2010 a fost consilier la o firmă de producție și distribuție de produse alimentare din Alexandria, Teleorman, apoi director general al companiei Plastidrum.

În ianuarie 2013 este numit consilier de stat în Guvernul Ponta, iar în august același an este numit șef la CNADNR și copreședinte al comitetului consultativ România – China pentru lucrări de infrastructură de transport. Începutul lui 2014 îl prinde în poziția de secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului cu atribuții de coordonare a Transgaz și Transelectrica.

În februarie 2019, Costin Mihalache a fost numit director general al CFR SA, iar pe 1 martie, șeful Cancelariei prim-ministrului, reînființate.

Andrei-Marius Diamescu



Tot în echipa lui Dăncilă îl regăsim și pe Andrei-Marius Diamescu, general de informații și contraspionaj. Acesta a fost adus in Guvern de Victor Ponta in 2013 la Direcția de Informații a Ministerului Apărării și a rămas pe diverse funcții la Secretariatul General al Guvernului în toate guvernele care au urmat, de la Dacian Cioloș la Viorica Dăncilă, care l-a și propulsat membru al cancelariei, funcție asimilată unui ministru adjunct.

Diamescu este ofițer de carieră în informații. Pe vremea comunismului a făcut Liceul militar de la Sibiu, apoi revoluția l-a găsit ofițer de contraspionaj, cu funcții de conducere în diverse unități militare. A lucrat la centrul de comandă din Galați, iar din 2000 a fost adus la Direcția de informații militare a Armatei, unde, în timpul ministeriatului lui Ioan Mircea Pașcu (PSD) a cunoscut o ascensiune fulminantă.

Potrivit unor surse PSD, Diamescu este un om de încredere pentru Viorica Dăncilă în chestiuni operative, pe care îl consideră bine poziționat în relațiile cu cei de la SRI și SIE, conform Europa Libera.

Anton Pisaroglu

Poate cea mai ciudată decizie pe care a luat-o Viorica Dăncilă după plecarea lui Liviu Dragnea este aducerea în echipa să pe un post de consilier onorific pentru relații internaționale a lui Anton Pisaroglu.

Anton Pisaroglu s-a născut în 1984 la Tecuci, a absolvit în 2006 Academia de Educație Fizică și Sport din București și a practicat timp de 11 ani rugby-ul de performanță, jucând la Steaua, cu care a câștigat campionatul și Cupa României, și la Focșani.

Ulterior, a fost timp de 5 ani șeful securității și protocolului la compania imobiliară Monolit Development a lui Dragoș Dobrescu, după care a lucrat timp de 1 an în Germania ca manager de vânzări la dealerul auto Autohaus Maximilian GmbH.

Potrivit CV-ului său, în 2013, timp de 3 luni, a fost consilier de securitate în Africa, în Burkina Faso, pentru compania minieră Pan African Minerals a controversatului miliardar de origine română Frank Timiș, fișa postului incluzând elaborarea și implementarea de planuri de securitate pentru toate obiectivele companiei, asigurarea protecției pentru inginerii și geologii acesteia, precum și colaborarea cu autoritățile locale, dar și cu misiunile diplomatice românești din zonă.

Celălalt angajator al lui Pisaroglu, Dragoș Dobrescu, este un om de afaceri extrem de discret, dezvoltatorul multor proiecte imobiliare din București. El are reputația unui afacerist extrem de dur. Face parte din așa-numitul Grup de la Monaco, alături de alți oameni de afaceri și politicieni specializați în afaceri cu statul sau în afaceri imobiliare cu proprietăți retrocedate. Din acest grup mai fac parte Puiu Popoviciu, Bebe Ionescu, Bogdan Buzăianu sau Dragoş Săvulescu.

A fost totodată și consilierul Marshall Comins, consultant politic cu afaceri în Rusia. H5 World Strategies SRL, firma de consultanță politică înființată anul trecut de Marshall Comins, s-a implicat în campanii electorale în Rusia, Regatul Unit al Marii Britanii, România, Ucraina, Polonia, Georgie, Nigeria, Kazahstan, Burkina Faso, Camerun, Cambodgia, Franța și Azerbaidjan, printre altele.

Firma la care este partener Pisaroglu are și un blog pe site-ul Adevărul, deținut de omul de afaceri Cristian Burci, un alt nume din “statul paralel” al Vioricai Dancila.

Cristian Burci

Surse politice vorbesc despre o influența tot mai mare pe care Cristian Burci o are asupra Vioricai Dăncilă. De altfel, premierul a avut la Adevărul, publicație deținută de Burci, un interviu după ieșirea din scenă a lui Liviu Dragnea din care a ieșit cu o imagine foarte bună.



Cristian Burci, omul de afaceri care controlează Adevărul Holding, Prima TV și agenția de publicitate Graffiti BBDO, era creditat la un moment dat în Topul Capital cu o avere de 300 de milioane de euro.



La sfârșitul lui 2012, reușește să preia Adevărul Holding din mâinile lui Dinu Patriciu. Cât l-a costat exact, nu s-a aflat niciodată, dar se știa că, pe atunci, cel mai mare creditor al Adevărul Holding era Elida Media, firmă controlată de Burci.

Situația financiară a grupului Adevărul Holding, preluat de Burci când era deja în insolventă, nu este una foarte fericită. Potrivit datelor disponibile la Ministerul Finanțelor, Adevărul Holding avea, în 2017, datorii de 385 de milioane de lei și o cifră de afaceri de doar 48 de milioane de lei, la venituri de 92 de milioane de lei.

Burci are poprire pe conturile personale din cauza unui dosar constituit la DIICOT și aflat pe rolul Tribunalului Olt în care este acuzat de devalizarea societătii Romvag Caracal. Prejudiciul estimat în acest dosar este de circa 20 de milioane de euro, în timp ce întreagă avere a lui Burci a fost estimată de top 300 Capital la circa 26-30 de milioane de euro, la nivelul lui 2017.

Dacă este să ne uităm la “statul paralel” din jurul lui Dăncilă trebuie să amintim și că premierul i-a înlăturat imediat după condamnarea lui Dragnea pe Anca Alexandrescu și Darius Valcov de la Guvern, doi oameni despre care s-au spus că au fost aduși la Palatul Victoria special pentru a o controla pe Dăncilă.

Reintrarea în scenă a lui Adrian Năstase



Plecarea lui Liviu Dragnea la Rahova a dat ocazia unui anunț greu de prevăzut chiar și de cunoscătorii atenți ai PSD. Greii PSD din urmă cu peste un deceniu, precum Adrian Năstase sau Octav Cozmancă, au revenit în forță în viața partidului. Întâi prin constituirea unui grup de sprijin pentru actualul PSD, apoi chiar prin chemarea fostului premier la Palatul Victoria pentru consultări.

În urma consultărilor, într-o postare pe blogul personal, Adrian Năstase a cerut nici mai mult nici mai puțin decât..."refondarea PSD".

Victor Ponta, înapoi în PSD?



Deși a fondat Pro-România și s-a jurat că nu se va mai întoarce în PSD, partid pe care l-a numit compromise, este greu să nu fie observată reapropierea fostului premier și lider PSD după condamnarea lui Liviu Dragnea.



De exemplu, Victor Ponta a propus un candidat comun în alegerile prezidențiale susținut de PSD, ALDE și partidul său, exact în ziua în care a picat moțiunea de cenzură a opoziției. Moțiune la care este drept să spunem că Ponta nu a făcut niciun efort pentru a atrage PSD-iști care să voteze pentru demiterea Guvernului Dăncilă.



Iar Viorica Dăncilă a făcut la rândul său un gest de prietenie față de Pro-România și l-a numit pe Marian Neacșu în funcția de vicepreședinte al Autoritătii Naționale pentru Reglementarea în domeniul Energiei (ANRE).



Marcel Ciolacu, instalat după Dragnea în fruntea Camerei Deputaților, este un alt punct care leagă PSD de Pro-România, fiind cunoscută prietenia sa cu Mihai Tudose, lucru care i-a adus și funcția de vicepremier în perioadă petrecută de actualul europarlamentar Pro-România la Palatul Victoria.



La o lună, însă, de la toate acestea, Viorică Dăncilă va avea și primul examen important de trecut, unul care cu siguranță îi va schimbă carieră. Sâmbătă, 29 iunie, Congresul PSD se va reuni pentru a alege nouă conducere, iar dacă Viorica Dăncilă va fi instalată președinte precum arată toate șansele, atunci cu siguranță premierul își va căpăta o putere impresionantă după un an și jumătate de stat în umbră lui Liviu Dragnea.