Schimbările anunțate de Sorin Cîmpeanu, criticate de reprezentanții elevilor și părinților: N-am fost consultați. Deciziile sunt bulversante, părinții sunt stupefiați. Unii copii au ajuns în comă diabetică (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat, marți, că vacanța de primăvară se va extinde la o lună, iar Evaluarea Națională și admiterea la liceu vor fi decalate. Nu și examenul de Bacalaureat. Deciziile au fost dur criticate de reprezentanții elevilor și părinților.

Într-o intervenție pentru B1 TV, Karina Caramihai, secretarul executiv al Consiliului Național al Elevilor, și Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, au reproșat faptul că nu au fost consultați în luarea acestor hotărâri. Ei au subliniat că elevii vor avea cel mai mult de suferit de pe urma acestor decizii, pe care Cristache le-a catalogat ca fiind pur politice. Ambii au mai spus că nu văd ca aceste schimbări să ducă la reducerea ratei de infectare cu coronavirus.

