RISE Project: Firma de strategie din spatele lui Trump și Brexit și-a oferit serviciile reprezentanților ALDE pentru alegerile din 2016

Firma de strategie SCL/Cambridge Analytica, devenită cunoscută pentru că s-a folosit de date colectate ilegal de pe Facebook pentru a influența diverse evenimente politice precum alegerea lui Donald Trump sau referendumul privind Brexitul, a fost implicată și în campaniile electorale din România. Compania și-a oferit serviciile reprezentanților ALDE pentru alegerile locale din 2016.

RISE Project a intrat în posesia unui document în format PDF, numit “THE ALLIANCE OF LIBERALS AND DEMOCRATS (ALDE): CAMPAIGNING TO VICTORY IN ROMANIA”, în care este prezentată o ofertă pentru o campanie de influență făcută de SCL către ALDE, partid condus de Călin Popescu Tăriceanu, pentru alegerile locale din 2016.

SCL urma să realizeze sondaje pe 4000 de cetățeni în Ploiești și pe 4500 în Brașov pentru a afla care sunt sentimentele și opiniile politice ale electoratului. Datele astfel strânse ar fi urmat să fie procesate folosind tehnologiile dezvoltate in-house de SCL. Ulterior, cercetarea s-ar fi concretizat într-un raport care ar fi arătat celor de la ALDE care sunt grupurile țintă la care trebuie să ajungă, ce mesaje politice să transmită și cum să le transmită. Scopul era acela de a ajuta ALDE să câștige alegerile locale din 2016 și, ulterior, parlamentarele.

Oferta includea și servicii adiționale: comunicare digitală, servicii de relații cu presa locală și internațională sau chiar managementul întregii campanii.

SCL preciza în document că suma de 131.050 de euro urma să acopere costurile cercetării și echipa implicată în proiect.

Întrebat de RISE Project pe marginea acestui subiect, liderul ALDE Varujan Vosganian a răspuns: „Sincer, habar n-am”. La rândul său, președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a susținut că a existat o discuție apoi lucrurile s-au oprit: „Nepotrivire de caracter!”.

Și PSD apare în aceste noi documente, după ce unul dintre consultanții companiei a dezvăluit că i s-a cerut să lucreze cu social-democrații pentru alegerile din 2016, pe vremea când partidul era condus de Liviu Dragnea. (Detalii AICI)