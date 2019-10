EXCLUSIV ONLINE // Scriitorul rus Mihail Şişkin, unul dintre cei mai influenţi scriitori contemporani, a declarat marţi seara, în cadrul "Conferinţelor de la Ateneul Român", că arta reprezintă o armă importantă împotriva dictatorilor contemporani.

“Eu consider că literatura, arta, muzica sunt niște tunuri importante din care se poate trage în dictatorii contemporani. Pentru că durata medie de viață a unei opere literare este mult mai mare decât cea mai lungă viață pe care o poate avea un dictator. De aceea în romanele mele nu va fi vorba de politică sau despre Putin. Scriu doar pentru un cititor viitor care dacă vrea să afle cine a fost Puțin trebuie să afle din Wikipedia. În același timp eu nu sunt doar scriitor sunt și om și cetățean. Sunt lucruri care atunci când mă uit la știri mă enervează groaznic și dacă tac înseamnă că le susțin. Fiecare dintre noi suntem responsabili pentru țara noastră pentru poporul nostru pentru istoria noastră. Eu nu vreau să port responsabilitatea pentru crimele lui Stalin. Dar pentru că eu sunt din Rusia am imaginea de ocupant. Am această responsabilitate. Sunt răspunzător pentru poporul meu și toate crimele pe care le face țară mea . Dacă nu voi condamna asta înseamnă că le accept și că particip și eu la ele. De asta există presă, de asta există televiziune. Când a fost în Rusia Olimpiada de la Soci eu am apărut în presă îndemnând la boicotare. Dar cine ascultă de un scriitor?”, a precizat scriitorul rus.

Mihail Şişkin a criticat statele occidentale care au refuzat să boicoteze olimpiada de la Soci şi Campionatul Mondial de Fotbal.



“Elveția a ridicat la Soci o căsuță elvețiană. Pentru ca președintele celei mai vechi democrații europene să poată să lîngă acolo cizmele dictatorului. Boicot înseamnă solidaritate, nu cu banda care a luat o grămdă de ostatici, ci a fi solidar cu ostaticii. Toată lumea a fost solidară cu Putin. Și rezultatele au apărut imediat: anexarea rapidă a Crimeei, Războiul din Ucraina, 10.000 de oameni care au murit. Lucrul cel mai incrozitor este că nimeni nu vrea să învețe din greșeli. Anul trecut a fost la Moscova Olimpiada de Fotbal și am fost din nou o voce singuratică în pustiu. Am îndemnat la boicotare. În anul 1980 când URSS a intrat în Afganistan aproape toată lumea democrată a boicotat Olimpiada de la Moscova. Și astăzi în zilele noastre când o țară europeană atacă altă țară europeană și îi ia o parte din teritoriu și declanșează un război ticălos nicio țară nu boicotează campionatul de fotbal și este de partea Rusiei. Și asta pentru că în fotbal este vorba de foarte multe miliarde și putem să uităm mai ușor de morală”, a precizat Mihail Şişkin.

Acesta a vorbit şi despre instrumentele şi tehnicile propagandistice pe care le foloseşte Rusia în contextul Războiului din Ucraina.



“Sub ochii noștri a fost creată imaginea de dușman care este Ucraina. Dictatură înseamnă război, folosirea patriotismului şi de regulă cel mai apropiat vecin este dușmanul cel mai mare. Mama mea era ucrainiană, părinții mei au murit. Tatăl meu era rus. Când a început acest război monstruos m-am bucurat că părinții mei muriseră ca să nu apuce acest moment rușinos. În viitor cred că va intra în manuale ca un exemplu cum să faci propagandă, cum să faci un dușman din Ucraina. Și lucrul acesta continuă de mai mulți ani, în fiecare seară există un talk-show în care se insuflă imaginea fascistă a Ucrinei dușmane. Și se pune întrebarea: De ce oamenii cred asta? Sunt o grămadă de surse de informații alternative. Și apoi imaginați-vă că sunteți mama sau tatăl unui soldat rus care a murit în Ucraina. Și apoi o să va spună cineva: fiul tău a fost fascist. Fiul tău e un rob care apără o dictatură criminală, fiul tău a venit cu un pistol automat într-o țară străină, trebuie să îți fie rușine de fiul tău! Și ce spun ceilalți: fiul tău e un erou, bunicii noștri au apărat lumea de fasciști. Și el trebuie să apere lumea de fascişti. În Ucraina sunt fasciști pentru că îi omoară pe ruşi doar pentru că vorbesc rusește. Trebuie să fii mândru de fiul tău. A murit că un erou. Și la televiziunea rusă nici nu mă sunt jurnaliști. Munca unui jurnalist este de a da informație adevărată. În timp ce la televiziunea rusă lucrează numai soldați ai frontului propagandist. Sarcina lor nu este de a da informație veridică ci de a-i educa pe oameni în spiritul urii.”, a mai declarat Mihail Şişkin.

El a ataras atenţia că în Rusia s-a jucat multe decenii la rând piesa dictaturii şi că schimbarea unui actor care jocă rolul principal în această piesă cu un altul nu va aduce schimbarea.

“În anii 1990 se părea că Rusia merge în direcția democrației, dar pe atunci nimeni nu știa in Rusia ce însemană dictatură sau stat de drept. Oamenii erau intr-o stare de anarhie completă și atunci oamenii in număr mare au început să solicite prezența unei mâini forțe. Și Elțîn a fost cel care a încercat să satisfacă această cerere și orice victorie in acest sens se rezolva cu un război. El a pierdut războiul din Cecenia. Așa că în ochii poporului un țar slab este cel mai rău lucru cu putinţă. Ca urmare a acestui fapt a apărut Putin de jos și a refăcut dictatura. Dar această piesă se joacă în Rusia de multe secole. Putin este un actor care joacă rolul de ţar. Am văzut o grămadă de actori sau de actrițe care au jucat aceast rol. Fiecare actor aduce ceva individual dar nu poate schimba rolul. Problema Rusiei este că nu trebuie să schimbe actorii ci să schimbe piesa”, a subliniat scriitorul Rus.