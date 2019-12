Scrisoare deschisă către Klaus Iohannis. Fiul disidentului anticomunist Gheorghe Ursu cere președintelui să stabilească rolul Securității în evenimentele din 1989 (VIDEO)

Urmașii eroilor anticomuniști cer dreptate. Fiul disidentului Gheorghe Ursu, Andrei Ursu, i-a adresat o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis în care îi solicită să se implice pentru „repararea unei nedreptăţi istorice legată de victimele Revoluţiei".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.