Se ascut cuțitele în PSD! Dumitru Buzatu și-a anunțat candidatura la funcția de președinte al Consiliului Național al PSD. Va fi contracandidatul lui Vasile Dâncu

Se profilează o bătălie mare la Congresul Extraordinar al PSD. Dumitru Buzatu, baronul de Vaslui, și-a anunțat candidatura la funcția de președinte al Consiliului Național, după ce social democrații au avansat ideea numirii lui Vasile Dâncu în ședința Comitetului Executiv Național, din 30 iulie.

Încă de atunci, Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui, s-a opus acestei propuneri, alături de Marian Mina, liderul PSD Giurgiu.

Drept pentru care baronul de Vaslui a decis să candideze împotriva sociologului Vasile Dâncu. Unul dintre argumentele lui Buzatu este că nu-i nevoie de oameni din afara partidului pentru a ocupa funcții esențiale. El consideră că trebuie să li se dea șanse celor care au muncit pentru PSD și au o noțiune clară despre ideologia partidului.

„Eu consider că este normal ca într-un partid care este o structură a societății civile să candideze aceia dintre membrii partidului care au o experiență consistentă, care au o pregătire ideologică bună și, de asemenea, au în spatele lor și o activitate prodigioasă în cadrul partidului și rezultate în această activitate.

Eu cred că importul de persoane care să ocupe funcții în partid nu trebuie tolerat, în primul rând, pentru că nu face bine partidului, lezează grav cadrul democratic de dezbatere, la fel ca și ideea de a candida în formule de echipă, care până la urmă retează o șansă individuală a unor persoane din cadrul partidului și vizează eliminarea unor posibili adversari.

Revenind la candidatura la Consiliul Național, e o hotărâre pe care am luat-o ca urmare a dezbaterilor din partid. Nu știu dacă voi câștiga sau nu, oricum în oricare dintre bătăliile în care am intrat, am vizat să câștig această bătălie politică, altfel îi sprijin pe aceia care sunt dispuși și disponibili să lupte pentru a obține un anumit lucru. Dezbaterile actuale din partid privind structura de conducere m-au determinat să fac lucrul acesta și experiența mea în cadrul partidului. Cred că am și o pregătire ideologică”, a declarat Buzatu la Antena3.