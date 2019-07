Se cere demisia ministrului Culturii, Daniel Breaz, în plin scandal cu actorii și teatrele din țară.

Președintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților, liberalul Gigel Știrbu, spune că Breaz nici măcar nua binevoit să vină la ședința de miercuri “pentru a discuta și eventual a soluționa, împreună cu membrii comisiei și cu managerii instituțiilor de cultură din subordinea Ministerului Culturii, situația alarmantă cu care se confruntă principalele instituții de cultură din România din cauza subfinanțării.”

”Devii toxic ca ministru al culturii atunci când nu mai poți asigura dreptul la cultură cetățenilor. Pe această cale, cer și eu matematicianului de la cultură, alături de managerii instituțiilor de cultură din România, încă o dată demisia!”, spune Gigel Știrbu într-un text intitulat ”Fără Breaz în funcții publice!”.

Și Ion Caramitru, directorul Teatrului Național București, a declarat marți, după discuțiile cu premierul Viorica Dăncilă, că a cerut demisia ministrului Culturii, Daniel Breaz.

Actorul a criticat faptul că ministrul a anunțat public faptul că va trimite Corpul de control la TNB și a catalogat acest anunț drept o amenințare la adresa sa.

„Tot ceea ce am făcut a fost să gestionez cât mai realist tot ceea ce înseamnă bugetul ministerului Culturii”, a replicat Daniel Breaz.

Ministrul Culturii a mai susținut că Ion Caramitru a interpretat greșit informația potrivit căreia va fi trimis Corpul de control la TNB.

”Nu am trimis niciun Corp de control și îmi pare rău ca s-a interpretat și domnul manager a interpretat greșit că eu vreau să verific managerul. Nu vreau să verific managerul și nu am absolut nicio treabă. Îl apreciez de domnul Caramitru ca actor. Sunt solicitări din partea angajaților și nu sunt solicitări de a trimite Corpul de control doar la Teatrul Național din București, ci și la alte instituții din subordine. Ce pot să fac? Să nu dau curs acestor solicitări? Încă nu am trimis Corpul de control, dar am solicitări atât de la TNB, cât și de la alte instituții din țară”, a mai spus Daniel Breaz.

