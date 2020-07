Se întețește scandalul la vârful USR. Dan Barna, înregistrat când țipa autoritar la Ana Ciceală: „Încetează cu ipocrizia asta, că mă enervezi / „Nu încerca să bagi acum vrăjeală d-asta”

Continuă scandalul la vârful USR, unde se înmulțesc acuzațiile la adresa lui Dan Barna și a apropiaților săi. După ce fosta vicepreședintă Raluca Amariei a părăsit formațiunea, despre care spune că a primit pe bună dreptate eticheta de „neomarxist” și că a trecut la demagogie, eliminarea vocilor disidente și fentarea democrației interne, o înregistrare audio din cea mai recentă ședință politică a Uniunii vine să tulbure și mai tare apele în interior.

De această dată, o înregistrare publicată de PS News, joi, arată că în ultima ședință a USR Dan Barna a țipat autoritar la Ana Ciceală, cea care îl acuzase recent că a lansat un fake news ca s-o scoată din cursa pentru Primăria Sectorului 3, ba chiar că a și cenzurat-o.



Fragment din înregistrarea publicată de PS News. Discuție foarte aprinsă între Dan Barna și Ana Ciceală





Ana Ciceală: Tu ai ieșit public. Ai spus uite ce am discutat cu Orban

Dan Barna ridică vocea: Ana, tu știai sau nu?

Ana Ciceală: Eu știam că nu s-a ajuns la nicio concluzie, că eu am refuzat. Nu vrem să renunțăm la această candidatură și mă așteptam că Dan se bate pentru candidatura la 3 din moment ce nu a mai spus nimic, după ce am spus că nu în mod oficial. Nu mi-a răspuns la telefon, am trimis un mesaj scris în care am spus că am revenit, după cum am promis, am vorbit cu Bogdan Stroe, nu are sens să renunțăm la candidatura asta (n.r. pentru sectorul 3).

Dan Barna: Doar că ți s-a spus foarte clar cum arată, ți-am zis și de varianta cu viceprimar, dar ai spus ok vreau ceva scris. Tu ai folosit ieșirea asta ca să punctezi intern, numai că asta a afectat toată povestea.

Ana Ciceală: Eu ți-am dat la telefon toate argumentele pentru care nu e bine să facem asta.

Dan Barna: Că ai făcut campanie și dacă nu ieși tu primar nu are rost să se facă nimic. Nu se poate asta.

Ana Ciceală: Dacă vrem voturi în București, trebuie să ne gândim la binele USR, nu la discuțiile noastre interne. Măcar puteai să-mi spui înainte, uite cu ce ies eu, eu am decis, în numele USR, neconsultandu-mă cu nimeni, că astea sunt sectoarele pe care le dăm. Nu m-am consultat cu BN, nu m-am consultat cu filialele din București, cu Năsui, cu Voiculescu, cu nimeni. Tu ai spus că nu vrei, ok, eu am luat decizia drept președinte de partid să fac asta și ok, ieșeai cu asta în public.

Dan Barna: Încetează cu punctajul ăsta, că suntem doar în BN acum. Ok, asta poți să-l verși în partid mai departe ca să punctezi intern.

Ana Ciceală: Nu e vorba de discuții interne.

Dan Barna țipă: Au fost discuții cu toți președinții de filiale, toți știu foarte bine. Încetează cu ipocrizia asta, că mă enervezi. Tu profiți că eu sunt un om de bun simț și de comitet și vă accept tot trollajul, accept toate mitocăniile și mizeriile astea și continui să mi le spui în față.

Membru USR: Dar până acum nu am ieșit eu public, dar cu tonul ăsta cred că o să ies și eu.

Dan Barna: Nu la tonul asta, dar bă, accept o dată, de două ori, dar mi se spune ipocrit (nu se mai înțege).

Membru USR: Hai, bă, lasă textele astea. Cere-ți scuze pentru ieșirea asta.

Dan Barna: E o ieșire pe care mi-o asum. Nu se poate să faceți numai mizerii de-astea. Am vorbit cu Ana, am vorbit cu Bogdan, am vorbit cu Nicușor, v-am spus argumentele, am vorbit cu Ștefan, iar toți președinții de filiale știu contextul, am vorbit cu Claudiu, nu încerca să bagi acum vrăjeală de-asta că, vezi doamne, s-a trezit Ana într-o noapte, după ce mă chinui cu negocierile astea și cu BN-ul și cu toate astea.”



Scandal la vârful USR. Ana Ciceală l-a acuzat pe Dan Barna că a lansat un fake news ca s-o scoată din cursa pentru Sectorul 3





Înainte ca înregistrarea să apară în spațiul public, Ana Ciceală anunța că i-a fost semnalat un articol de presă, din care reieșea că Dan Barna a declarat că USR-PLUS au ajuns la un acord cu PNL, prin care vor ceda liberalilor candidatura pentru Primăria Sectorului 3. Ana Ciceală, propusă anterior de USR pentru această funcție, a infirmat public informația, pe motiv că ea nu știe să existe o astfel de înțelegere: „Îmi doresc ca Opoziția să aibă candidați comuni în București. Dar să fie cei mai buni candidați, nu produsul netransparent al unui algoritm politic. Nu vom învinge nici PSD-ul și nici pe Negoiță cu jocuri de culise”.

„Apoi am citit pe grupurile interne ca sunt acuzata de Dan Barna ca as stiut despre acordul respectiv si ca as fi cerut functii la schimb. Am raspuns civilizat ca nu este adevarat. Am spus ca stiu despre discutii, dar ca nu stiu sa existe vreun acord. Iar povestea cu functia de viceprimar este ca la Radio Erevan: nu eu am cerut-o, ci mi s-a oferit. Si nu am acceptat-o, ci am refuzat. In scris, pe mail si whatsapp ca sa nu avem discutii. Ar fi fost oricum absurd sa o accept in conditiile in care, conform protocolului cu PLUS, functia de viceprimar ii revine lui Vlad Voiculescu”, a explicat Ana Ciceală în mesajul postat pe grupul „Tribuna USR” și obținut de ziare.com.