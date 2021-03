Se întoarce Diana Şoşoacă în AUR? Varianta care ar da peste cap toate calculele politice

În urmă cu trei săptămâni, Diana Şoşoacă a fost exclusă din AUR. Co-preşedinţii acestei formaţiuni politice, George Simion şi Claudiu Târziu, au luat decizia dură după seria de derapaje care au transforma-o pe senatoare într-un personaj pestriţ.

Deputatul AUR Dan Tanasă a declarat că excluderea a fost dictată „la capătul unui lung şir de întâmplări” şi că orice membru al formaţiunii trebuie să respecte statutul partidului, precum şi cel de demnitar al statului român.

Cu doar câteva zile înainte de excluderea din AUR, Diana Şoşoacă participase la o petrecere cu mai multe persoane, la Iaşi, iar în imagini s-a observat cum niciunul dintre invitaţi, care cântau și dansau, nu purta mască.

Adevărul despre îndepărtatea Dianei Şoşoacă din AUR

Scriitorul și jurnalistul român, Bogdan Teodorescu, a explicat de ce a fost îndepărtată Diana Șoșoacă din grupul parlamentarilor AUR.

”Eu cred că doamna Şoşoacă este acum pe persoană fizică, pentru că partidul pe listele căruia a intrat în Parlament, AUR, s-a decis să joace o carte mai domoală.

Această carte porneşte de la dorinţa lor de a rezista în aceşti patru ani de opoziţie şi de a deveni un actor semnificativ la alegerile din 2024. Au ajuns la concluzia că zona turbulentă de comunicare a doamnei Şoşoacă poate să le afecteze credibilitatea pe termen mediu şi lung.

Încearcă să domolească accesele prea stridente de comunicare pe care doamna senator Şoşoacă le avea. Dânsa a ajuns în postura de independent oarecum împinsă de colegii săi de partid. În apartamentul morții din Onești a existat un al treilea muncitor. Ce s-a întâmplat cu el

Eu nu am convingerea că doamna Şoşoacă nu va dori să îşi facă partid sau că nu va fi inclusă într-un partid de cineva. Ea acţionează conform unui calendar de mesaje. Nu vorbeşte de una singură, ci programatic, atinge probleme sensibile ale societăţii, are verv şi dorinţă de muncă. După părerea mea, are un plan de acţiune.

Urmăriţi unde se duce şi ce face şi veţi vedea că vrea să devină un avocat al poporului fără funcţii”, a spus Bogdan Teodorescu pentru DCNews.

Cine este Şoşoacă?

Diana Iovanovici-Șoșoacă, aleasă senator din partea AUR, a devenit cunoscută prin acțiunile în care a militat împotriva măsurilor anti-COVID. Acum, a rămas senatoare independentă şi şi-a păstrat metehnele, adică face lobby pentru un comportament anti-măsuri sanitare impuse de autorităţi.

De exemplu, în 21 decembrie, ea a ținut să transmită live pe Facebook din sala de plen a Senatului, unde a mers la prima ședință de validare a mandatului și de depunere a jurământului și a apărut, ca de fiecare dată, fără mască de protecție. "Dacă cineva a spus că am venit în groapa cu lei s-a înșelat, am venit în groapa cu hiene", a spus Șoșoacă.

Liderul grupului parlamentar senatorial AUR, Claudiu Târziu, a anunţat revocarea Dinei Şoşoacă din funcţia de preşedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor şi din cea de membru al Comisiei juridice.

În concluzie, având în vedere toate aceste date şi antipatia pe care avocata şi-a atras-o din partea foştilor colegi din AUR, este greu de crezut, dacă nu chiar imposibil, ca senatoarea să mai revină în AUR. Parcursul ei va fi urmărit în continuare şi rămâne de văzut dacă Şoşoacă va rămâne independetă sau se va înrola într-un alt partid.