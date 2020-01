Se rupe USR: O întreagă organizație a trecut, în bloc, la PNL

USR-iștii sunt tot mai dezbinați. Mulți dintre membrii partidului sunt nemulțumiți de liderul Dan Barna și ales să părăsească barca. Așa s-a întâmplat și la finele săptămânii trecute. Membrii organizaţiei USR din comuna Zăneşti s-au înscris, în bloc, în PNL. Oamenii sunt nemulţumiţi că "democraţia şi spiritul de echipă au doar valoare de slogan", a scris, pe Facebook, fostul preşedinte al organizaţiei, Emil Constantin.

El a adăugat că filiala USR Neamţ a devenit "o societate cu acţionar unic", motiv pentru care membrii organizaţiei locale s-au demobilizat, potrivit Agerpres.



"USR însemna cândva o poezie frumoasă, recitată de un copil inocent. Pe măsură ce timpul a trecut, am descoperit că Politica Altfel nu era deloc cea la care mă aşteptam. Regret să spun că am constatat că în USR democraţia şi spiritul de echipă au valoare doar de slogan. Uşor-uşor, USR Neamţ mi s-a arătat a fi mai degrabă o societate cu acţionar unic, în care nu conta decât ascultarea şi obedienţa. De aceea, oamenii pe care i-am adus alături s-au demotivat treptat şi s-au retras. Am ajuns să fiu judecat şi marginalizat de colegii de nivel superior pentru că aveam puncte de vedere care nu conveneau. Nu pot fi performant şi nu pot rămâne într-un partid în care diferenţa de opinie şi gândirea critică sunt sancţionate ca delicte.

Vom întări echipa PNL Zăneşti pentru că această comună nu mai merită şi nu mai trebuie să fie condusă în acest stil autocrat şi lipsit de viziune. Mulţumesc pentru primire, susţinere şi încredere preşedintelui Mugur Cozmanciuc, prim-vicepreşedintelui Andrei Carabelea şi întregii echipe a PNL Neamţ", a scris Emil Constantin pe pagina sa de socializare.