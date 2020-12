Sebastian Burduja: Dincolo de neînțelegerile de moment, România va avea în mod cert o guvernare de centru-dreapta

Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1, a oferit explicații, duminică, printr-o intervenție telefonică în emisiunea "Talk B1", despre negocierile care au avut loc în acest weekend, între reprezentanții PNL, USR-PLUS și UDMR, pentru formarea formarea Guvernului. Negocierea a eșuat, așa că USR-PLUS și PNL vor merge mâine, la consultările cu președintele cu două propuneri de premier: Dacian CIoloș și Florin Cîțu.

Burduja a declarat că neînțelegerile sunt doar de moment și că are încredere în judecata lui Klaus Iohannis pentru desemnarea premierului.

"E o etapă în acest proces de negociere. Nu sunt lucruri pe care așa nu le fi prevăzut în acest proces întreg. Cred că rămâne valabil, dincolo de neînțelegerile de moment, e că România va avea în mod cert o guvernare de centru-dreapta. Partidul care a guvernat până nu demult, PSD, rămâne în afară arcului de guvernare. Din punctul nostru de vedere, e o șansă la dezvoltare a acestei țări, cu cele 84 de miliarde, să aibă un guvern de dreapta știe să dezvolte economia, un cadru propice pentru investiții, să investească și în infrastructură și să construiască o țara pe care ne-o dorim cu toții și românii să nu mai fie nevoiți să plece în străînătate.

Am încredere în rolul de mediator și sunt convins că va ține cont de toate aspectele politice, în care vedem în această coaliție de dreapta acres se formează că PNL-ul are cele mai multe voturi, deci cea mai mare susținere din partea cetățenilor. La asta se reduce în ultimă instanța legitimitatea unui partid, unei propuneri de premier și sunt convins că președintele Iohannis ține cont de acest fapt", a explicat Burduja.

