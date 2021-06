Sebastian Burduja (PNL Sector 1): Contractul cu Romprest este valabil, legal și trebuie respectat de ambele părți. Clotilde Armand a venit cu diverse idei gândite într-un birouaș de câțiva oameni (VIDEO)

Sebastian Burduja, președintele PNL Sector 1, a explicat că înțelegerea contractuală cu Romprest este valabilă și legală – situație confirmată și de companie, în ciuda ipotezei lansate de primarul Clotilde Armand – și trebuie să fie respectat de ambele părți. „Prestatorul trebuie să ridice gunoiul, dar și beneficiarul, autoritatea contractantă, trebuie să îl plătească în condițiile legii”, a explicat liberalul.

