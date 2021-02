Sebastian Burduja: Sectorul 1, ultimul sector în care există parteneriat PNL – USR-PLUS și viceprimarul PNL nu are atribuții. Clotilde Armand nu acceptă dialogul și vine cu proiecte pe ultima sută de metri (VIDEO)

Sebastian Burduja, președintele PNL Sector 1, a declarat că liberalii au încercat să lucreze „în spirit de echipă” și să facă un „dialog constructiv” cu primarul Clotilde Armand, însă politiciana de la USR-PLUS „nu acceptă acest dialog, vine cu proiecte pe ultima sută de metri, ședințele sunt de îndată”, iar liberalii primesc materialele în seara premergătoare ședinței și nu li se dă „decât acest drept de a ridica mâna”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

În direct pe B1 TV, Sebastian Burduja a rememorat episodul de miercuri seară, când Clotilde Armand i-a informat pe liberali că biroul viceprimarului liberal Ramona Porumb va fi mutat în afara Primăriei Sectorului 1.

„Lucrurile se văd limpede în transmisiunea, live a fost, acum e înregistrată, disponibilă pe site-ul Primăriei. La punctul despre redeschiderea școlilor introdus la inițiativa consilierilor PNL – de fapt, singura urgență, cred, pe ordinea de zi că restul n-au fost justificate – doamna Armand a ieșit din sală și, după ce a postat pe Facebook sau înainte, nu îmi e clar, s-a dus în biroul doamnei Porumb – dânsa nu era, că era în ședință, unde îi era locul – și a informat consilierii doamnei viceprimar că trebuie să își strângă lucrurile, pentru că acel birou nu va mai aparține viceprimarului liberal. După care a revenit în ședință, colegii noștri au interpelat-o, doamna primar, ne lăsați să ne luăm măcar hainele, că le-am lăsat acolo, și dânsa într-un gest de mare mărinimie a spus că pot să își ia hainele. Limbajul din partea PNL și a colegilor mei a fost extrem de civilizat și toată abordarea, să știți, a fost constructivă”, a declarat Sebastian Burduja.

Președintele PNL Sector 1 susține că inclusiv pe subiectul burselor liberalii au venit „cu o propunere constructivă”. El a precizat că liberalii i-au adresat public 10 întrebări lui Clotilde Armand, inclusiv despre Cornel Bărbuț, „care scrie pe persoană fizică regulamente la ADP”.

„Am crescut bursele, de exemplu, la elevii străluciți, cu media 10 curat. Am crescut bursele ca să încurajăm performanța, deci scopul nostru nu e să facem scandal, e să livrăm soluții cât mai bune pentru cetățenii din sector, iar această acuzație că ar fi un blat între noi și PSD, și administrația toxică, care a fost înainte, este aberantă, este singurul răspuns la 10 întrebări pe care le-am pus public doamnei Armand, inclusiv de acel domn Bărbuț care scrie pe persoană fizică regulamente la ADP, trimite SMS-uri să nu se plătească luna ianuarie, sunt fapte cumplit de grave”, a adăugat Sebastian Burduja.

Referitor la faptul că primarul Clotilde Armand susține că ar fi vorba despre un voluntar care dă o mână de ajutor în scrierea regulamentului, Sebastian Burduja a afirmat: „Acest domn are o firmă de parcări inteligente, de soluții pentru parcări. Acest domn la întâlniri în ADP, e minută consemnată și există public o copie după un contract pe care dânsul l-a trimis de pe adresa companiei lui la ADP, de consultanță, 3.000 de euro, în care cerea să fie angajat de ADP”.Avionul care a dispărut şi a reapărut 53 de ani mai târziu. Oamenii de ştiinţă sunt uluiţi

Întrebat care e calea de compromis, în contextul în care PNL și USR-PLUS au candidat cu promisiunea că vor veni cu o viziune comună, însă acum liberalii par să facă opoziție, Sebastian Burduja a explicat: „Nu, n-am spus că facem opoziție. Am spus doar că nu putem accepta orice inițiativă a primarului Armand. Noi am pus pe masă un set de principii de colaborare. Acestea nu au fost asumate încă de partenerii noștri. Vă pun în vedere, suntem ultimul sector în care există acest parteneriat PNL – USR-PLUS în care până în ziua de azi viceprimarul PNL nu are atribuții. La Sectorul 6, domnul Ciucu, în prima săptămână, a dat atribuții viceprimarilor USR-PLUS. Noi am venit cu toată bunacredință, în spirit de echipă, cu dialog constructiv, la doamna Armand. Am avut foarte multe întâlniri. Dânsa nu acceptă acest dialog, vine cu proiecte pe ultima sută de metri, ședințele sunt de îndată, materialele le primim în seara dinaintea ședinței și nu ni se dă decât acest drept de a ridica mâna. Nu este un mod de a face administrație. Nu este un mod corect de a avea un parteneriat în interesul cetățenilor”.