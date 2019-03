Sebastian Ghiță, supărat: România nu e Kovesi, oameni buni! Nu e nici zeiță, nici supracreatură. Nu am niciun sentiment de ură față de această femeie, dar... (VIDEO)

Sebastian Ghiță este convins că procurorii români o vor putea ancheta pe Laura Codruța Kovesi și după ce aceasta va fi numită procuror-șef european, dacă acest lucru se va întâmpla.

”Eu am văzut că procurorii din România l-au anchetat pe fratele președintelui, pe miniștri, pe parlamentari, pe oricine au dorit. Nu văd de ce nu ar ancheta un cetățean român care ajunge funcționar european. I-au făcut dosar domnului Severin, care era europarlamentar. De ce credem că Kovesi e mai presus de lege? Doar pentru că o sprijină ONG-urile finanțate cu bani din străinătate?”, a susținut Ghiță, pentru B1 TV.

Fugit în Serbia, fostul deputat insistă, de la distanță, că nu o urăște pe Kovesi, doar remarcă faptul că aceasta s-a schimbat în rău: ”Are tot dreptul să ocupe orice funcție, dar dacă va călca pe cineva cu mașina, va răspunde în fața legii. România nu e Laura Codruța Kovesi, oameni buni! România e o țară cu 22 de milioane, iar Kovesi e doar un om. Nu e nici zeiță, nici supracreatură, e un om, care obține o funcție. Treaba ei cum. Și dacă o obține... Admir dăruirea cu care unii oameni o apără pe Kovesi și o văd un simbol al Justiției și cred că fiecare dintre noi trebuie să ne dorim o societate mai dreaptă, vrem reguli, vrem să nu fure nimeni, dar nu putem să-i acordăm un suprastatut. Nu am niciun sentiment de ură față de această femeie. Cred că a evoluat rău: am avut o mințind, făcând ce condamna public. Cred că mâine cineva ar trebui să facă plângere la CSM pentru apărarea independenței justiției”.

Sebastian Ghiță a mai precizat că nu va face publice fotografiile cu fosta șefă DNA, despre care tot vorbește, pe motiv că nu vrea să interfereze în ancheta procurorilor de la Secția Specială.

