Sebastian Vlădescu va primi înapoi lingourile de aur, banii și bunurile gajate la DNA. Fostul ministru este acuzat de luare de mită și trafic de influență (VIDEO)

Bombă în dosarul în care Sebastian Vlădescu este acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă. Fostul ministru va primi înapoi lingourile de aur, banii și bunurile gajate la DNA. Instanța supremă a admis joi contestația lui Sebastian Vlădescu, privind restituirea cauțiunii, iar statul trebuie să i le returneze, relatează B1 TV.

