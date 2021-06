Secretarul de stat UDMR din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Oltean Csongor, și-a dat demisia după ce a fost prins băut la volan

Secretarul de stat UDMR din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului Oltean Csongor și-a dat demisia vineri după ce a fost prins la volan, sub influența băuturilor alcoolice.

“Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Oltean Csongor a fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. În urma acestui incident el și-a depus demisia, pe care am acceptat-o, și i-am transmis-o premierului.

Gestul lui Oltean Csongor este inacceptabil, el și-a asumat răspunderea pentru acesta. Nu intenționăm să facem alte comentarii în acest caz”, este mesajul apărut pe pagina de Facebook al liderului UDMR.

Csongor Oltean este și preşedintele Conferinței Tineretului Maghiar din România și vicepreședinte executiv al UDMR.

”Azi dimineață am fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. Nu am nici-o scuză, îmi asum răspunderea pentru fapta mea. Comportamentul iresponsabil este incompatibil cu funcția publică și nu doresc să transmit un mesaj greșit tinerilor. Drept urmare, primul lucru azi dimineață a fost să-mi depun demisia din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului”., este mesajul transmis de Csogor Oltean.