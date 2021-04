Secția specială 2.0: Un senator UDMR propune ca magistrații să nu fie anchetați de DNA, ci de Parchetul General, care să absoarbă SIIJ cu tot cu procurorii ei. „Obsesia lor e ca magistrații să nu fie cercetați de DNA”

Cu doar câteva minute înainte să expire termenul pentru depunerea de propuneri la Legea privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), senatorul UDMR Császár Károly Zsolt a depus la Comisia juridică a Senatului un amendament care practic salvează Secția și îi dă alt nume.

Concret, senatorul UDMR propune ca magistrații să nu fie anchetați pentru corupție de DNA, ci de către Secția de Urmărire Penală și Criminalistică (SUPC) a Parchetului General, care să absoarbă în prealabil actuala Secție specială cu tot cu procurorii ei, printre care și celebra Adina Florea, informează G4Media.

„Obsesia lor este ca magistrații să nu fie cercetați de DNA. Este o problemă în interiorul coaliției, în sensul că ea nu a fost discutată în decembrie anul trecut. Vorbim despre desființarea Secției Speciale. Acesta este și motivul pentru care asociațiile magistraților au solicitat publicarea raportului GRECO din martie, pentru că acel raport este categoric din acest punct de vedere, spunând că Secția este un instrument de terorizare politică a magistraților”, a declarat, pentru Europa Liberă, politologul Cristian Pîrvulescu.

UDMR a fost formațiunea care a susținut PSD în crearea acestei Secții speciale.

Contre Stelian Ion - UDMR pe tema desființării Secției speciale

Proiectul pentru desființarea SIIJ, propus de ministrul Justiției, Stelian Ion (USR-PLUS), și asumat de întreg Guvernul, a ajuns inițial la Camera Deputaților unde, în Comisia Juridică, a primit un amendament controversat, propus de UDMR, dar asumat de un deputat al Grupului Minorităților. Amendamentul prevedea că trimiterea în judecată a magistraților nu se poate face fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). UDMR n-a vrut să-și asume, însă, propria idee așa că, în fața criticilor, a dat vina pe Stelian Ion.

Recent, surse politice au declarat pentru Digi24 că liderul UDMR Kelemen Hunor, care are și funcția de vicepremier, s-a plâns în coaliție că ministrul Justiției a insistat în spațiul public că UDMR e vinovat pentru „superimunitatea magistraților”.

Stelian Ion: Una dintre mizele înființării SIIJ a fost ca, printr-un sistem ingenios, dar parșiv să fie trase către Secție dosare de corupție

„Ideea că această garanție propusă ar veni de la noi e una falsă și o resping din capul locului. Eu am fost cel care, sub semnătura mea, am înlăturat acele garanții solicitate de CSM. Însă, stimați colegi din UDMR - și nu vreau să ecaladăm aici un discurs în a ne contarzice reciproc - n-aș vrea să lăsați impresia că suferiți foarte mult față de acestă situație, că realitatea e că am avut de ales între mai multe rele. Între ideea de a trasforma SIIJ-ul (Secția specială) într-un alt SIIJ și a avea garanțiile solicitate chiar de CSM. Era o alegere de făcut... Asta e o chestiune de ordin politic. Ideea că și-ar fi dorit cineva din USR o asemenea garanție o resping categoric, dar, între mai multe rele, la un moment dat trebuie să alegi din punct de vedere politic”, a declarat Stelian Ion, pe 24 martie, chiar de la tribuna Parlamentului.

Și el a insistat că e esențial ca nimeni să nu se atingă de competența DNA: „Sub nicio formă nu vom admite ideea ca aceste dosare care vizează magistrații și pot avea ca obiect fapte de corupție să nu fie anchetate de DNA. De fapt, una dintre mizele principale ale înființării acestei Secții a fost ca, printr-un sistem extrem de ingenios, dar parșiv, să fie trase către Secția specială dosare de corupție. Asta s-a întâmplat, au fost asemenea exemple. E foarte important ca, oricare ar fi soluția legislativă, să nu se atingă nimeni de competența DNA”.

Ministrul USR-PLUS al Justiției a insistat că el nu susține nicio superimunitate pentru magistrați și și-a manifestat speranța ca Senatul, ca for decizional, va adopta proiectul pentru desființarea SIIJ în forma trimisă de Guvern, adică fără niciun fel de garanții suplimentare