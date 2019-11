Secțiile de peste hotare au fost oficial deschise: Românii de pretutindeni au început să voteze pentru Președintele României / Cei din Noua Zeelandă au fost primii

Urnele din străinătate de la alegerile pentru Președintele României au fost deschise oficial! Românii din Noua Zeelandă au fost, joi seară, primii care au votat pentru scrutinul prezidențial, fiind urmați de Australia, unde s-a mers la vot de la ora 3 dimineața (ora României).



Românii din diaspora au la dispoziţie trei zile de vot la alegerile prezidentiale din aceasta toamnă, potrivit Ministerului de Externe. Pentru acest scrutin au fost infiintate 835 de secții de vot, de aproape trei ori mai multe decât în 2014, când au fost doar 294, relatează B1 TV.



În Noua Zeelandă este o singură secţie de votare, deschisă în Auckland, fiind şi cea mai îndepărtată secţie de votare organizată în afara graniţelor României. Aici pentru europarlamentare au votat 173 de români.



Următoarele secții de votare deschise pentru alegătorii români sunt cele din Australia. Românii din Australia pot vota viitorul președinte în șase secții de votare, amplasate în cadrul Ambasadei României din Canberra, în Consulatul General din Sidney, în Biroul Consular din Melbourne și în orașele Adelaide, Perth și Brisbane.

A treia țară în care românii din diaspora votează în primul tur al alegerilor prezidențiale este Japonia, unde există o singură secție de votare, la Ambasada României din Tokyo.

Trecând în Uniunea Europeană, aici cele mai multe secții de votare pentru români au fost amplasate în Spania 143 și Italia 142.



În Germania, Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că vor fi amplasate 79 de secții de vot, iar românii din Marea Britanie pot vota în 72 de secții. De asemenea, în Franța există 50 de secții de votare pentru români.



Dincolo de ocean, pe continentul american, românii din Statele Unite vor putea vota în cadrul a 38 de secții, în Canada vor fi amplasate 11 secții de votare, iar în America de Sud vor fi amplasate secții de votare în șapte țări: Columbia, Venezuela, Peru, Brazilia, Chile, Argentina și Uruguay.

