Sectorul 4, cel mai sigur din București. Primarul Daniel Băluță: Siguranța și dezvoltarea merg mână în mână. Suntem singurii care avem patrulă școlară (VIDEO)

În urma unor statistici publicate de Poliția Capitalei, aflăm că printre cele mai sigure comunități din București se află și sectorul 4. Aici, coeficienții de criminalitate au scăzut în ultimii cinci ani, cu peste 17 procente. Primarul Daniel Băluță a declarat că, modernizarea unei comunități atrage cu sine și o siguranță în plus pentru aceasta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.ESTE VORBA DE MIHAELA RĂDULESCU: ANUNŢUL TOCMAI A FOST FĂCUT!