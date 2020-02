Grădiniţă modernă în Sectorul 4! Daniel Băluță: „Scopul e ca până la finele anului 2021 toate clădirile din rețeaua de învățământ să fie sigure” (VIDEO)

Grădiniţă modernă pentru copiii din Sectorul 4 al Capitalei! Clădirea reabilitată şi complet modernizată este pregătită să-i primească pe cei mici în condiţiile cele mai bune de confort, informează B1 TV.

Cu o suprafață construită de peste 500 de metri pătrați și o suprafață totală desfășurată de peste 1000 de metri pătrați, Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 308 are 9 săli de clasă, 1 sală polifuncțională, cancelarie, cabinet medical, prevăzut și cu sală de carantină, dar beneficiază și de călcătorie, spălătorie, oficii, spații de depozitare şi 1 cameră frigorifică.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.