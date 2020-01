Modernizarea şoselei Berceni a fost finalizată. Primarul Daniel Băluţă: Aceste lucrări au avut o complexitate deosebită (VIDEO)

Modernizarea şoselei Berceni a fost finalizată. Primarul Daniel Băluţă a declarat că este o adevărată reuşită lărgirea acesteia pe patru benzi, reducând astfel timpul de deplasare al şoferilor de la 45 de minute, la doar 7 minute. Tot pentru fluidizarea traficului în zonă, Primăria Sectorului 4 va construi o nouă staţie de metrou supraterană.

Șase kilometri și jumătate din șoseaua Berceni au fost modernizați. Pe lângă cele patru benzi de circulație, față de doar două, Primăria Sectorului 4 a mai creat aproximativ 1.500 de locuri de parcare, o nouă rețea de iluminat public cu becuri de tip LED, toate utilitățile au fost mutate în subteran și a fost realizată o nouă rețea de colectare a apelor pluviale pe o lungime de doi kilometri.

Toate investițiile au costat 6,1 milioane de euro.

