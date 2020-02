Donații pentru copiii talentați din Sectorul 5. Primarul Daniel Florea: Educaţia, mereu o prioritate (VIDEO)

Primăria Sectorului 5 continuă seria de acţiuni prin care susţine tinerii de excepţie ai comunităţii. Cinci copii s-au bucurat de donaţiile strânse în cadrul unui bal caritabil, primarul Daniel Florea susţinând că educaţia va fi întotdeauna o prioritate pentru sector, informează B1 TV.

Cinci tineri, beneficiari ai donațiilor strânse în cadrul unui eveniment caritabil din Sectorul 5, au fost premiați pentru activitatea lor artistică și educațională. Donațiile făcute de oamenii din comunitate vin ca sprijin și recunoaștre a muncii lor.

