”Antrenat de majorat”, proiect special pentru adolescenții din Sectorul 5. Tinerii, ajutați să ia cele mai bune decizii (VIDEO)

Primăria Sectorului 5 demarează un proiect important pentru adolescenți. Tinerii vor avea ocazia să dezbată în şcoli problema dependenţei de substanțe interzise şi riscurile apărute în urma implicării în activităţi ce nu corespund vârstei, informează B1 TV.

Sub forma unor discuţii interactive, psihoterapeutul Cristian Andrei le-a vorbit elevilor din clasele IX - XII din cadrul Colegiului Naţional ”Gheorghe Lazăr” din Capitală.

Proiectul, numit ”Antrenat de majorat” și susţinut de Primăria Sectorului 5, are în vedere organizarea unor seminarii în cadrul cărora angajaţi ai primăriei îi vor ajuta pe tinerii din licee să facă alegerile cele mai bune, să înţeleagă riscurile la care sunt supuşi în momementul în care sunt antrenaţi în anumite activităţi care nu sunt specifice vârstei şi care, ulterior, le va afecta dezvoltarea psihică.

În cadrul întâlnirii de la Colegiul Lazăr a fost prezent şi primarul Sectorului 5, Daniel Florea. Împreună cu tinerii, el a încercat să găsească răspunsurile corecte la întrebările psihoterapeutului, care, iniţial, păreau foarte uşoare.

Proiectul ”Antrenat de majorat” a fost lansat în toamna anului 2017 şi vizează mai multe licee şi colegii din ţara noastră.

