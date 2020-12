Ședință a liderilor PNL după demisia lui Ludovic Orban: Conducerea liberală discută despre strategia de negociere pentru formarea noii majorități parlamentare. Șefii PNL se întâlnesc apoi cu Klaus Iohannis

O ședință a conducerii PNL are loc marți dimineață în contextul recentei demisii a lui Ludovic Orban de la conducerea Guvernului. Liderii liberali se reunesc, începând cu ora 10.00, pentru a pregăti strategia de negociere în vederea formării noii majorități parlamentare și a viitorului guvern, după alegerile legislative care au avut loc duminică și în care PNL s-a clasat pe locul doi, după PSD. După reuniunea conducerii liberale, liderii PNL vor merge luni după-amiază la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Klaus Iohannis.

Ședința conducerii PNL este programată marți, la ora 10.00, la mai puțin de 24 de ore după ce Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-ministru. Orban va rămâne însă deocamdată președinte al PNL și va conduce negocierile pentru formarea noii majorități parlamentare și a viitorului guvern. Obiectivul anunțat de Orban este acela de formare a unei majorități parlamentare din care să nu facă parte PSD.

„Obiectivul pe care îl am este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. Obiectivul perioadei care va urma este acela de a fi implicat în negocierile pentru formarea unui guvern care să ofere românilor garanția unei direcții corecte pentru România și garanția unei capacități de a utiliza toate resursele și toate oportunitățile pe care România le va avea la dispoziție în următorii patru ani. (...) De asemenea, am încredere că în negocierile care vor fi declanșate de Președintele României vocea raţiunii va triumfa şi vreau să spun foarte clar - demisia mea vreau să arate un lucru limpede, nu mă cramponez de nicio funcţie, nu pun condiţii. Pentru mine, interesul României este deasupra interesului Partidului Naţional Liberal şi deasupra intereselor mele personale. Am convingerea că, în zilele care vor urma, negocierile vor duce cu adevărat la un guvern care să aibă capacitatea de a duce România înainte, de a face faţă provocărilor cu care ne confruntăm şi mai ales de a pregăti relansarea economică a României, după ce vom trece de pandemie”, a declarat Ludovic Orban luni seară.

Demisia lui Orban vine după o întrevedere pe care acesta a avut-o cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

Klaus Iohannis: Se cristalizează rapid deja o coaliție de centru-dreapta, care va putea să propună un guvern de coaliție

”Se cristalizează rapid deja o coaliție de centru-dreapta, care va putea să propună un guvern de coaliție. Peste doar câteva zile voi convoca consultări cu partidele care se vor regăsi în noul Parlament, consultări pentru a găsi cea mai bună soluție pentru România. Noul guvern care va fi format va gestiona măsurile necesare în pandemie, va prezenta urgent măsuri de reformă mult-așteptate și de multe ori amânate, va gestiona campania de vaccinare și cu siguranță în cel mai scurt timp va prezenta un proiect de buget pentru anul 2021 împreună cu modul în care vor fi atrași banii europeni”, a spus Klaus Iohannis.

Potrivit celor mai recente date anunțate de Biroul Electoral Central, după entralizarea proceselor verbale din 95,25% dintre secțiile de votare, PSD ocupă primul loc în opțiunile cetățenilor care s-au prezentat la urne pe 6 decembrie, fiind urmat de PNL și Alianța USR-PLUS.