Ședință a liderilor PNL: Se decide soarta ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, după cazul pacienților evacuați de la Spitalul Foișor (VIDEO)

Liberalii se întâlnesc, luni dimineață, într-o şedinţa în care se va decide soarta ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu. Mai mulţi lideri PNL îi cer premierului să-l demită pe Voiculescu, mai ales după sfidările din ultimele zile, însă partenerii de coaliţie se opun.

În cadrul ședinței, o parte dintre liberali intenționează să-i ceară premierului Florin Cîțu să îl demită pe Vlad Voiculescu. Mai mulți lideri PNL consideră că se impune înlocuirea lui Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătății, după ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Foișor din Capitală.

Pe de altă parte, cei din tabăra USR PLUS se opun vehement schimbării lui Voiculescu.

După ședința liberalilor va vaea loc și o ședință a coaliției de guvernare, în care liderii PNL vor discuta cu cei ai USR PLUS și UDMR despre această situație. Cei de la USR PLUS au transmis deja că dacă se va lua decizia demiterii lui Vlad Voiculescu, atunci se retrag de la guvernare.

