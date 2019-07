Senatorul liberal Ion Marcel Vela i-a reproșat deputatului ALDE Varujan Vosganian că nu știe să numere, după ce acesta din urmă i-a acuzat pe demnitarii PNL și USR că mimează preocuparea față de românii din diaspora pe motiv că au lipsit de la ședința Biroului permanent al Senatului.

Extrase din stenogramă, potrivit stiripesurse.ro:

Domnul Ion Marcel Vela (PNL): Eu voiam să vă rog pe dumneavoastră, în mod special, ceva. În calitatea dumneavoastră de președinte al nostru – al Biroului permanent al Senatului din care facem parte 13 senatori, am constatat cu mâhnire că un deputat ne jignește într-un mod mizerabil. Vineri, la ora 18.02, un deputat spune așa: „Senatorii PNL și USR ( Silvia Dinică, Alina Gorghiu, Marcel Vela și Cornel Popa ) au lipsit de la ședința Biroului permanent al Senatului, unde trebuia să se stabilească procedurile privind Legea votului din străinătate. Pentru ei important nu e să se reglementeze, ci să nu se reglementeze chestiunea votului din străinătate. PNL și USR mimează preocuparea față de românii din diaspora. Parlamentarii PNL și USR – cu roșu – au lipsit de la ședința Biroului permanent al Senatului.” (...) 13 minus 4, care sunt puși la zid în această postare a deputatului respectiv, rămâneau nouă. Ședința se putea ține (...) Mai mult, vineri au mai lipsit cinci colegi – patru de la PSD și unul de la UDMR – de care nu spune nimic. Am spus cuvântul că este un atac mizerabil, pentru că nu a spus că au lipsit nouă: patru de la PSD, doi de la PNL, unul de UDMR și unul de la USR. Din păcate, acest coleg deputat, pentru care și eu am votat, cândva, ca vicepreședinte executiv al PNL-ului, să fie ministru de finanțe, nu știe să numere. Și îmi pare rău că face acest lucru mințind și inducând în eroare și presa, și pe cei care urmăresc viața politică. Vă solicit acest lucru, în calitate de vicepreședinte, pentru că este subalternul, colegul dumneavoastră de la ALDE, domnul Varujan Vosganian, și nu vreau să iau cuvântul în plen, dacă tot nu știe să numere, să-i spun că poate reușește să numere ouăle pe care le fac iepurașii de Paști. Că în fiecare an, de Paști, știți că iepurașii fac ouă colorate, în staniol, dulci, mai amărui și domnul Varujan poate să le numere ca să le poată impozita. Poate, până la urmă, învață să numere.