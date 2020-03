Titularii de portofolii din Guvernul Orban s-au reunit, miercuri, într-o videoconferință, pentru ședința în care miniștrii și premierul pun la punct strategia de răspuns la efectele provocate de noul coronavirus.

„Ne adaptăm la condițiile provocate de epidemia de coronavirus, dar este important ca Guvernul să își desfășoare activitatea normal, ca toate atribuțiile Guvernului, ministerelor și celorlalte organisme ale administrației centrale să fie derulate în cele mai bune condiții. Trebuie să vă informez, pentru început, privitor la emiterea primei ordonanțe militare semnate de domnul ministru Vela și de subsemnatul. Sigur că am luat măsuri care pot părea măsuri severe. După cum bine știți, am suspendat pentru 14 zile zborurile spre Spania și dinspre Spania. Am văzut foarte clar cazul unui zbor din Spania, în care un pasager era depistat pozitiv. Este clar că extinderea epidemiei în Spania a generat această măsură, care din punctul nostru de vedere a fost una absolut necesară, pe care am luat-o exact cum am luat-o pe cea privitoare la zborurile dinspre și înspre Italia”, a declarat Ludovic Orban, în debutul ședinței.

Premierul a mai precizat că, de asemenea, Guvernul a luat „măsuri severe privitoare la închiderea restaurantelor, închiderea cafenelelor, hotelurilor, suspendarea spectacolelor, activităților culturale, suspendarea inclusiv a competițiilor sportive. Practic, am redus la maximum, prin măsurile restrictive pe care le-am adoptat, ocaziile în care oamenii sunt apropiați, se întrunesc și există posbilitatea de a se răspândi coronavirusul. Toate măsurile pe care le luăm au un singur obiectiv. Să limiteze la maxim posibil răspândirea acestui virus, să păzim populația României, să păzim fiecare cetățean de riscul de îmbolnăvire cu această boală, care este practic o amenințare nu numai pentru România, ci la ora actuală la nivel global. Foarte multe țări europene sunt afectate de epidemia de coronavirus”.

„Urmărim cu mare atenție evoluția situației. Urmărim cu mare atenție evoluția cazurilor. Vom continua să luăm măsuri la fel de energice pentru a reuși să diminuăm ritmul de răspândire al virusului. De asemenea, măsuri pentru a întări capacitatea tuturor instituțiilor, care se află în prima linie a bătăliei contra coronavirusului. Din păcate, am avut situații în care a trebuit să intervenim la nivel diplomatic, atât la nivel de ministere – îi mulțumesc domnului ministru Aurescu pentru munca neobosită, domnului ministru Nicolae Ciucă pentru intervențiile sale extrem de benefice, domnului ministru Lucian Bode și celorlalți miniștri care au fost alături de președinte și de mine în toate demersurile pe care le-am făcut în diferitele situații care au apărut”, a mai declarat Ludovic Orban.

Primul-ministru a adăugat că, „în urma unei discuții personale cu premierul Ungariei, Viktor Orban, am fost informat oficial de faptul că se va reglementa situația cu tranzitul în Ungaria. În ceea ce privește transportul de marfă, nu vor mai exista restricții, iar în ceea ce privește transportul de persoane se va permite în fiecare zi derularea acestui transport de persoane în convoi, între orele 21 și 05 dimineața (ora Ungariei), pentru cetățenii care vor să tranziteze Ungaria dinspre Europa de Vest. Știm foarte bine că au existat probleme în Slovenia. Au existat probleme pe care le-am avut inclusiv cu transportul de marfă în Serbia. Pot să vă informez că, la ora actuală, din toate informațiile oficiale pe care le avem, practic putem spune că fluența transportului de marfă este asigurată și că transportatorii români, care sunt esențiali în asigurarea legăturilor economice cu celelalte țări europene își vor putea desfășura activitatea în condiții normale”.