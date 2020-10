Ședință de Guvern. Ludovic Orban și ministrul Aurescu, precizări despre votul din străinătate pentru alegerile parlamentare (VIDEO)

Cabinetul liberal condus de Ludovic Orban s-a reunit la Palatul Victoria, joi seară, pentru o ședință de Guvern. Cu această ocazie, premierul și ministrul Afacerilor Externe au discutat despre organizarea secțiilor de vot în străinătate pentru alegerile parlamentare, lucru ce va fi posibil doar în cadrul misiunilor diplomatice dintr-un număr limitat de state.

