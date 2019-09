Ședință de Guvern luni... degeaba. De ce prima reuniune a cabinetului, după ieșirea ALDE de la guvernare, ar putea să n-aibă niciun scop practic

Premierul Viorica Dăncilă a convocat prima ședință de Guvern după ieșirea ALDE de la guvernare. Executivul de la Palatul Victoria se va reuni luni, la ora 16:00, potrivit stiripesurse.ro. Totuși, evenimentul ar putea să nu aibă niciun scop practic, pentru că absența unor miniștri ar putea împiedica adoptarea de acte normative.

Există și o mențiune făcută de șefii partidului - la ședință ar urma să participe doar titularii, semn că se vor lua decizii cruciale. Tot pentru mâine, primul-ministru a convocat și Comitetul Executiv Național PSD, urmând ca acesta să aibă loc la sediul central din Kiseleff, începând cu ora 18:00.



Vestea vine în contextul în care Viorica Dăncilă, dar și alți membri din conducerea PSD au reclamat recent că activitatea Guvernului este blocată de refuzul președintelui Iohannis de a semna decretele privind instalarea miniștrilor interimari. Spre exemplu, liderul social-democrat susținea, în această săptămână, că nu a putut prelungi înscrierea pentru votul din corespondeță din acest motiv.



„Trebuia să avem ședință de Guvern. Înainte de a veni la recepția Spitalului de la Mioveni, am avut un forum cu românii din străinătate. Trebuia să avem pe agenda ședinței de Guvern o Ordonanță de Urgență, prin care prelungeam termenul de înscriere în registrul electoral al românilor din diaspora, deci pentru votul prin corespondență. Nu am putut realiza acest lucru. Sunt foarte multe obiective care nu mai pot aștepta. Această blocare a însemnat că tot ceea ce aveam pe ordinea de zi trebuie să ducem săptămâna viitoare și cred că acest lucru nu este în regulă”, a afirmat Viorica Dăncilă, joi, la inaugurarea Spitalului de la Mioveni.



Actele normative nu pot fi semnate în absența unor miniștri din mai multe cauze. Dacă vorbim despre Ordonanțe de Urgență și proiecte de legi, acestea nu pot fi adoptate fără avizul ministrului pentru Relația cu Parlamentul, care lipsește din actuala componență guvernamentală.



Pentru hotărâri de guvern sunt necesare semnături de la toți miniștrii din domeniile vizate, cel de la mediu, de exemplu, fiind necesar în multe cazuri. Nu pot semna secretarii de stat decât dacă sunt delegați în acest sens de miniștri. În lipsa miniștrilor, secretarii de stat nu au de unde primi aceste delegări, scrie hotnews.ro.



Acuzații de diversiune politico-electorală de la un fost social-democrat



Totuși, fostul premier Adrian Năstase a scos în lumină, sâmbătă, o diversiune propagată în spațiul public în ultimele zile, explicând că, deși mai mulți oameni politici susțin contrariul, ședințele de Guvern se pot desfășura și în absența miniștrilor demisionari ALDE.



„Mai multi oameni politici si analisti au lansat, in ultimile zile, o diversiune si anume ca, in lipsa ministrilor ALDE, nu se pot tine sedinte de guvern.



Nu vad temeiul (altul decat cel politic-electoral) pentru o astfel de afirmatie. Nici din punctul de vedere al rostului guvernului de a administra, in timp real, problemele tarii si nici din punct de vedere strict legal.



Astfel, in art.38 din Codul administrativ, se precizeaza:



«(1) Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe în prezenţa majorităţii membrilor săi. Hotărârile şi ordonanţele se adoptă prin consens. Dacă nu se realizează consensul, hotărăşte prim-ministrul.



(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul documentelor şi al altor măsuri adoptate de Guvern.»



Aceeasi prevedere exista si in art 27 din Legea 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.



Din alin. 1 rezulta trei concluzii 1. prezenta pentru sedinte – majoritatea membrilor cabinetului; 2. modalitatea de luare a deciziilor de catre ministrii prezenti – consensul; 3. daca acesta nu poate fi obtinut, hotaraste premierul.



Deci, se pot tine sedinte de guvern, in masura in care ministrii ramasi in cabinet sunt majoritari.



Separat, trebuie discutate modalitatile de depasire a sabotajului presedintelui – ne-numirea interimarilor si, ulterior, prezentarea in parlament a unui guvern reconfigurat politic”, explica Adrian Năstase, pe blogul său personal.