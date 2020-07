Guvernul Orban s-a reunit într-o ședință, miercuri, la Palatul Victoria, iar în centrul discuției s-a aflat strategia națională pentru accesarea fondurilor europene prevăzute de bugetul multianual al UE și fondul european de redresare economică. În debutul reuniunii guvernamentale, prim-ministrul a subliniat importanța sumelor obținute la Bruxelles în logica de dezvoltare a țării și a transmis un apel la mobilizare către miniștri pentru că, spune el, „pentru a putea accesa aceste resurse financiare, care reprezintă o șansă uriașă pentru România, va trebui să ne mobilizăm la maxim”.

