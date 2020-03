Ședința extraordinară de la Palatul Cotroceni - unde președintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban și ceilalți actori relevanți pentru lupta cu efectele COVID-19 din Guvernul României pun la punct actualizări de ultimă oră ale strategiei naționale anti-coronavirus - a început.

Alături de cei doi lideri ai puterii executive din România, la ședință mai participă o serie de miniștri: Marcel Vela (Interne), Florin Cîțu (Finanțe Publice), Nicolae Ciucă (Apărare Națională), Lucian Bode (Transporturi), Violeta Alexandru (Muncă) și Virgil Popescu (Fonduri Europene).

