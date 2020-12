Președintele Klaus Iohannis a convocat de urgență la Palatul Cotroceni noul cabinet de miniștrii ai Guvernului Cîţu. Principalul subiect de discuție este gestionarea epidemiei de COVID-19, în condițiile în care numărul de infectări s-a stabilizat, iar autoritățile trebuie să ia decizii pentru prevenirea izbuncirii unui al treilea val. Șeful statului i-a chemat la discuții pe premierul Florin Cîțu, mai mulți ministrii, dar și pe șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

"Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va avea joi, 24 decembrie a.c., ora 10:00, la Palatul Cotroceni, o ședință de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19, la care vor participa Prim-ministrul României, Florin Cîțu, Viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, și Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.", transmite Administraţia Prezidenţială.

