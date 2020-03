Președintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban și mai mulți titulari de portofolii din Guvernul PNL discută, marți, despre strategia autorităților române în lupta cu noul coronavirus.

Miniștrii convocați la ședință sunt Marcel Vela (Afaceri Interne) și Victor Costache (Sănătate), Nicolae Ciucă (Apărare Națională), reprezentanții sectoarelor guvernamentale relevante în armonizarea efectelor provocate de pandemia de COVID-19.

La finalul reuniunii, șeful statului va susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni.

