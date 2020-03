Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență s-a reunit într-o ședință extraordinară, duminică, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile în care România a confirmat, potrivit ultimei raportări, 1.760 de îmbolnăviri și 40 de decese printre pacienții infectați cu noul coronavirus.

Astfel, în jurul orei 21:00, Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, respectiv secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat vor susține o declarație de presă, în care este de așteptat să anunțe noi restricții, având în vedere că România se apropie încet, dar sigur de scenariul IV al epidemiei de COVID-19. Prin urmare, nu este exclusă ieșirea la lumină a unei eventuale Ordonanțe Militare nr. 4 din 2020.

De altfel, Nelu Tătaru, noul ministru al Sănătății, a lăsat să se înțeleagă că este posibil ca Guvernul să întărească regimul de restricții, într-o nouă încercare de a limita răspândirea îmbolnăvirilor la nivel național.

„În funcție de evoluție putem intra și de mâine în scenariul 4. Avem încă o creștere lentă a numărului de cazuri, avem 37 de decese, avem mai multe persoane în carantină, aproape 8.000, avem peste 130.000 de persoane în izolare. Rămâne ca în Comitetul pentru Situații de Urgență de astăzi și în viitoarea ordonanță militară să impunem și alte reguli vizavi de carantină și autoizolare, precum și alte reguli vizavi de ce înseamnă asimptomatic pozitiv sau asimptomatic cu simptome ușoare, sau ce înseamnă asimptomatic cu o vârstă de peste 65 de ani. Suntem în apropierea scenariului 4, suntem în apropierea unui scenariu în care vom avea și persoane la domiciliu care sunt pozitive, dar vom avea și medici asimptomatici care vor trata bolnavii de infecție cu COVID-19 în sistem”, a declarat Nelu Tătaru, pentru B1 TV.

Întrebat ce restricții presupune scenariul 4, Nelu Tătaru a răspuns: „Scenariul 4, din punct de vedere al Ministerului Sănătății, implică o decongestionare a spitalelor de cazurile ușoare și medii, respectiv pregătirea intensă pentru cazurile critice. Suntem deocamdată la o medie de vârstă de 40, 49 de ani, încă nu suntem la cei peste 65 de ani cu comorbidități, dar după cum am putut vedea în ultima perioadă, avem și o vârstă a complicațiilor care începe să scadă. Am avut și decese la 45 de ani, dar am avut și decese la 40, iar atunci ne așteptăm ca virulența să schimbe un pic optica în tratarea cazurilor, chiar și la vârste mai mici de 65 de ani”.