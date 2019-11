Guvernul dezbate proiectul de rectificare bugetară și creșterea salariului minim. Premierul Orban: Acest venit trebuie mărit în baza realităților economice, nu cum au făcut guvernările anterioare (VIDEO)

Guvernul Orban s-a reunit, marți, la Palatul Victoria, pentru o ședință în care dezbate proiectul de rectificare bugetară și creșterea salariului minim.

Ședința de lucru vine în contextul în care Ministerul Finanțelor a lansat spre dezbatere publică proiectul de rectificare bugetară. Premierul afirma anterior că actul normativ va veni în sprijinul autorităților locale, prin asigurarea, spre exemplu, a fondurilor pentru buna funcționare, dar și mediului de afaceri, prin rambursarea TVA. Totodată, rectificarea va elimina cheltuielile „ce nu sunt necesare”. (Detalii AICI)

Totodată, premierul a anunțat că, în ședința de marți, Guvernul va dezbate creșterea salariului minim. El a subliniat că guvernările ultimilor cinci ani nu au mărit acest venit în baza unei reguli precise și clare, ci mai degrabă după voința politică.

„Analizând creșterea salariului minim pe economie, în ultima perioadă, putem constata că nu a existat o regulă foarte precisă și foarte clară în ultimii cinci ani. Această creștere a salariului minim s-a făcut pe bază de voință din partea Guvernului, și nu pe baza unor considerente economice, care într-adevăr să ia în vedere toate elementele importante de care trebuie să ținem cont, în momentul în care luăm decizia de a crește salariul minim”, a declarat Orban.



Primul-ministru a explicat că mărirea venitului minim trebuie să țină cont de „realitățile economice”.



„Din punctul meu de vedere, creșterea salariului minim trebuie să aibă ca și obiectiv ca cei care lucrează pe salariul minim, aproximativ 1.300.070 după analizele noastre, să beneficieze de o creștere a salariului minim, care să aibă totuși la bază niște elemente de care trebuie să ținem cont, și anume profitabilitatea firmelor”, a declarat premierul Ludovic Orban, care a precizat că un alt factor de care Guvernul va ține cont este logica economică, care până acum a fost una de consum.

