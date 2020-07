Ședință la Cotroceni, pe tema fondurilor europene. Președintele Klaus Iohannis se întâlnește cu premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri, miercuri, la ora 14.30 (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a convocat o ședință pe tema fondurilor europene, pentru miercuri, ora 14.30, la Palatul Cotroceni, iar la reuniune vor mai lua parte premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan și o serie de miniștri din Guvern, și anume Florin Cîțu (Finanțe Publice), Virgil Popescu (Economie, Energie și Mediul de Afaceri), Marcel Boloș (Fonduri Europene) și Lucian Bode (Transporturi, Infrastructură și Comunicații), anunță Președinția.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.