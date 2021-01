Ședință la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis se întâlnește cu premierul Florin Cîțu și miniștrii de la USR-PLUS (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, se întâlnește cu prim-ministrul Florin Cîțu, joi, ora 15, la Palatul Cotroceni, iar la eveniment vor mai lua parte vicepremierul Dan Barna și cei șase titulari de portofolii proveniți din USR-PLUS, informează Administrația Prezidențială.

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va avea joi, 7 ianuarie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu Prim-ministrul României, Florin Cîțu, Viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Cătălin Drulă, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Năsui, ministrul Justiției, Stelian Ion, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ciprian Teleman”, se arată în anunțul Administrației Prezidențiale.

