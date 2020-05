Premierul Ludovic Orban a convocat o ședință, vineri dimineață, la Palatul Victoria, cu vicepremierul Raluca Turcan și mai mulți titulari de portofolii din Guvernul Orban. Întâlnirea vizează eventuale măsuri pentru relansarea economiei, în condițiile în care majoritatea activităților au fost paralizate de restricțiile instituite pe fondul stării de urgență, ce au avut drept scop prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19. La întrevedere mai participă Florin Cîțu (Finanțe Publice), Violeta Alexandru (Muncă), Lucian Bode (Transporturi), Adrian Oros (Agricultură) - pentru că discuția îi vizează și pe fermieri - și Cătălin Predoiu (Justiție).

