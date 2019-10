Ședință-maraton la sediul PNL: Președintele Klaus Iohannis și liberalii, în discuții intense, sâmbătă, pentru alcătuirea Guvernului Orban (VIDEO)

O ședință-maraton are loc la sediul PNL din Capitală, în condițiile în care premierul desemnat Ludovic Orban mai are doar câteva zile la dispoziție să se prezinte în plenul Parlamentului, pentru votul de învestitură.



Președintele Klaus Iohannis și-a făcut și el apariția, până în ora prânzului, pentru a lua parte la discuțiile privind formarea cabinetului condus de Ludovic Orban, președintele PNL.



După o săptămână de negocieri cu partidele care au dărâmat Guvernul Dăncilă, concluzia premierului desemnat este că, luni, trebuie să o ia de la capăt. La doar trei zile de la momentul în care era însărcinat de către președintele Iohannis să formeze noul cabinet de la Palatul Victoria, Ludovic Orban spune că acesta este gata în proporție de 33%, în sensul că pentru fiecare portofoliu ministerial există câte trei variante de ministru.



El promite, însă, că până la momentul în care va începe a doua rundă de negocieri, „solistul” fiecărui minister va fi ales.

