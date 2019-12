Parlamentul s-a reunit, luni, la ora transmiterii acestei știri, într-o ședință în care Guvernul Orban își angajează răspunderea pe proiectul bugetului de stat pe 2020, pe bugetul asigurărilor sociale de stat și pe un proiect care cuprinde o serie de măsuri fiscal-bugetar și pentru modificarea unor acte normative, printre care OUG 114.

Premierul Ludovic Orban a prezentat în fața deputaților și senatorilor forma finală a celor trei proiecte de lege.

Astfel, de la tribuna Parlamentului, șeful Guvernului a precizat că legea bugetului pentru anul 2020 a ținut cont de legea pensiilor, fiind asigurate sumele necesare pentru creșterea pensiilor.

În ceea ce privește modificarea OUG 114, premierul a mai precizat: ”De prețul reglementat la gaze și enegie nu beneficiază doar categoriile vulnerabile, ci toți cetățenii. Ne dorim să direcționăm resursele către cetățenii care au nevoie de sprijin din cauza veniturilor mici. În perioada de tranziție până la liberalizarea pieței de gaze și energie electrică ne-am asumat să venim cu legislația privind consumatorul vulenrabil.

Am desființat taxa de 2% din cifra de afaceri pentru companiile din energie.

ANRE, deși știa că noi ne angajăm răspunderea pentru modificarea OUG 114, a inclus taxa de 2% în costurile de anul viitor, ceea ce a dus la creșterea prețurilor. După intrarea în vigoare a acestei legi, vor putea recalcula tarifele fără această taxă de 2%”.

Referitor la Pilonul II de pensii, Ludovic Orban a anunțat abrogarea prevederilor care obligau administratorii fondurilor să-și majorează capitalul social.

”În domeniul comunicațiilor și cel financiar bancar am abrogat prevederile care au afectat negativ piețele și companiile.

Am reglementat situația Fondului de Dezvoltare și Investiții (FDI). Unde sunt contracte pentru care s-au acordat avansuri și s-au făcut lucrări, rambursăm cheltuielile, urmând ca restul finanțării să fie problema autorității locale, eventual PNDL 3. (...)

Inițial, propunerea noastră privind sporurile bugetarilor pentru condiții vătămătoare a fost să avem un cuantum fix (25% din salariul minim brut, adică circa 500 lei – n.red). Așa ni s-a părut corect. În schimb, afectează bugetul de stat și legea plafoanelor. Pe de altă parte, sporul vechi de 15% din salariul brut de bază a făcut pate din contractele colective de muncă pe ramură. Am acceptat amendamentul de a continua acordarea sporului în forma din 2019, adică 15% din salariul brut al fiecărui salariat.

Am acceptat un amendament al USR: prorogarea intrării în vigoare a pensiilor speciale ale aleșilor locali. (...)

Am introdus interdicția de a cumula salariul la stat cu pensia. Am acceptat amendamentul privitor la anumite excepții: învățământul preuniversitar, în special în rural, nu există cadre didactice și predau mulți pensionari. Am acceptat această excepție pentru învățământul preuniversitar. Am acceptat excepția pentru însoțitorii persoanelor cu handicap. Am acceptat excepții pentru unele companii, precum CFR Marfă. Există mulți angajați care se ocupă de angajarea traficului care sunt și pensionari. (...) Am mai făcut excepții la Școala Superioară de Aviația Civilă și la Academia Română, unde foarte mulți angajați sunt pensionari”, a mai spus premierul.

De asemenea, Ludovic Orban a anunțat că de la 1 ianuarie vor înceta detașările din mediul privat la stat.