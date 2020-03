Premierul în exercițiu Ludovic Orban a convocat mai mulți miniștri, duminică seară, la Palatul Victoria, pentru evaluarea posibilității de a închide școlile din țară, pe fondul cazurilor de COVID-19 depistate la nivel național.

Titularii de portofolii prezenți sunt Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice și premier desemnat, Victor Costache, ministrul Sănătății, și Monica Anisie, ministrul Educației.

Odată cu înmulțirea cazurilor de infecție cu coronavirus din România și cu noile restricții impuse adunărilor de oameni, se ridică în aer tot mai tare suspiciunea că noul coronavirus și efectele sale ar putea da peste cap activitatea școlilor și a liceelor din țară.

Astfel, pe grupurile de elevi din București a început să circule anexa de la Hotărârea nr. 6 din 6 martie a Ministerului Afacerilor Interne, care prevede, printre altele, procedura și criteriile de suspendare a cursurilor școlare. (Detalii AICI)

De altfel, nu este prima oară când apare suspiciunea că școlile și liceele din România ar putea fi închise. În 5 martie a avut loc o întâlnire la nivel de secretar de stat între Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, unde s-a discutat posibilitatea suspendării cursurilor pentru o perioadă de o săptămână sau două. (Detalii AICI)

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, duminică, al 15-lea caz de infecție cu coronavirus depistat la nivel național. Este vorba despre o femeie în vârstă de 70 de ani, din județul Mureș. (Detalii AICI)

