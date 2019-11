Șefa PSD, schimbare de discurs cu iz electoral. Viorica Dăncilă: Nu, nu mai cred că mitingul diasporei din 10 august 2018 a fost o lovitură de stat

Viorica Dăncilă, care îl înfruntă pe Klaus Iohannis în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, și-a schimbat discursul în ceea ce privește protestul antiguvernamental al diasporei din 10 august 2018, care a fost reprimat printr-o intervenție brutală a Jandarmeriei Române.



Deși șefa PSD afirma în această vară că mitingul din Piața Victoriei, care a avut loc în 10 august 2018, a fost o „lovitură de stat”, joi seară Viorica Dăncilă a făcut o schimbare bruscă de registru, afirmând că nu mai crede acest lucru: „Da, am spus că seamănă cu o lovitură de stat pentru că s-a încercat intrarea în Palatul Victoria. Am văzut apoi că nu a fost lovitură de stat”.



„În momentul în care se încearcă intrarea în Guvernul României, se forţează intrarea în Guvernul României, eu cred că acest lucru seamănă cu o lovitură de stat. Poate cei care au fost în Piaţa Victoriei au reclamat anumite lucruri, poate aveau dreptate... Nu ştiu acest lucru, eram în concediu, dar eu ştiu un lucru, că au încercat să intre în clădirea Guvernului României. Uitaţi-vă la orice stat membru UE. Dacă cineva forţează şi încearcă să intre în Guvernul României, cum aţi cataloga acest lucru? (...) În momentul în care prin violenţă încerci să intri în clădirea Guvernului, acest lucru este de neacceptat. Eu nu ştiu cine a greşit. Să plătească. Am înţeles că sunt dosare, se cercetează... Cine a greşit de o parte şi de alta trebuie să plătească. Nu am nicio suspiciune. Nu cred că este normal să judec eu de o parte sau de alta. Avem justiţie şi justiţia va stabili vinovaţii, dar ceea ce mi s-a părut anormal este ca să forţezi şi să intri în clădirea Guvernului. Azi intră în clădirea Palatului Victoria prin forţă, mâine forţează să intre în Cotroceni. Acest lucru este de neacceptat şi nicăieri nu este acceptat acest lucru. Şi am văzut, au fost imagini, sunt documente care atestă acest lucru”, spunea Dăncilă, în vara lui 2019, la Digi 24, potrivit Agerpres.