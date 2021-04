Șefa Senatului a susținut că cel mai performant guvern a fost cel condus de Adrian Năstase: Cum și-a nuanțat Anca Dragu declarația după ce aceasta a stârnit reacții în spațiul public (VIDEO)

Președinta Senatului, Anca Dragu, a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că cel mai performant guvern al României de până acum a fost Guvernul Năstase. Ulterior, după ce declaraţia a fost dur criticată, Anca Dragu şi-a schimbat părerea la 180 de grade şi a spus că, de fapt, nu s-a referit la performanţă politică, ci la lungimea mandatului.

„Noi suntem aici să construim. Noi vrem să aplicăm programul de guvernare în care credem, pe care l-am construit. (...) România are nevoie de un program coerent de guvernare pe patru ani. Întotdeauna am insistat, personal, pentru evitarea fragmentărilor la guvernare, fie că vorbim de un minister sau de un guvern întreg. (...) În momentul în care se schimbă miniștrii, ministerele devin destul de greoaie și reactive. Ai nevoie de această continuitate. Să amintim că cel mai performant guvern este și cel care ne-a dus către aderarea la Uniunea Europeană a fost guvernul de la începutul anilor 2000, guvernul condus de Năstase”, a declarat Anca Dragu pentru Prima TV.

