Șeful Cancelariei premierului, noi precizări despre creșterea pensiilor și a alocațiilor. Ionel Dancă: PSD vrea să bage România în faliment. După ce au atacat Justiția, acum țintesc economia (VIDEO)

Guvernul Orban va crește pensiile de la 1 septembrie, dar va anunța cu ce procent abia după ce va realiza evaluarea pe primul semestru al anului 2020 cu privire la evoluția finanțelor publice, situația veniturilor bugetare și a economiei per ansamblu, a afirmat Ionel Dancă, șeful Cancelariei primului-ministru, luni seară, în direct pe B1 TV. Cât despre alocațiile copiilor, oficialul liberal a explicat că ele nu pot fi dublate în fiecare an, reamintind că au trecut printr-un proces asemănător, în 2019, chiar la inițiativa PNL.



Șeful Cancelariei premierului, noi precizări despre creșterea pensiilor și a alocațiilor





Întrebat de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician” dacă pensiile vor fi crescute cu un procent de 10%, cum lăsase de înțeles Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, Ionel Dancă a explicat: „Este un scenariu de lucru la Ministerul Finanțelor, cel pe care l-a enunțat domnul ministru Florin Cîțu, însă procentul exact, cu cât vor crește pensiile de la 1 septembrie putem să aflăm doar după ce avem evaluarea pe primul semestru legat de evoluția finanțelor publice, situația veniturilor bugetare, situația economică, așa cum domnul prim-ministru Ludovic Orban a anunțat de mai multe ori. După această evaluarea a primului semestru, în conformitate cu Legea responsabilității fiscale, vom putea avansa un procent rezonabil, realizabil pentru creșterea pensiilor. Ceea ce putem spune însă tuturor pensionarilor este că facem eforturi ca aceste pensii să crească de la 1 septembrie și cu siguranță vor crește. Rămâne, într-adevăr, o necunoscută procentul cu care aceste pensii vor crește de la 1 septembrie”.



PSD vrea să bage România în faliment, spune Ionel Dancă





Șeful Cancelariei premierului a subliniat că pensiile și alocațiile „sunt temele preferate ale PSD de ani de zile, cu care au păcălit oamenii, sacrificând toată dezvoltarea economică a României. Noi am găsit România cu cele mai mari dezechilibre economice în plină perioadă de creștere economică și ne-a făcut extrem de vulnerabili la o criză. Am spus că așa se va întâmpla. Nu ne-au ascultat, au ignorat toate avertismentele, au continuat cu acest stil populist de a da din pix cât mai mulți bani, fără nicio justificare economică. Între timp, noi credem că cea mai mare parte a românilor s-a convins de faptul că, în acest moment, România nu poate susține astfel de cheltuieli sociale aberante. Nu se poate să crești din pix punctul de pensie cu 40% și să dublezi alocațiile copiilor, după ce ele au fost deja dublate, ca urmare a inițiativei noastre, anul trecut. Nu poți să dublezi în fiecare an alocațiile copiilor. Inițiativa noastră de anul trecut venea după cinci ani de înghețare a alocațiilor și a fost o reparație pentru copiii care beneficiază de această alocație. Este un drept al copilului”.

„Noi vrem să dublăm investițiile, vrem să facem o dezvoltare economică, să facem în sfârșit autostrăzi. Pentru prima dată vedem buldozerele pe Autostrada Sibiu-Pitești – 30 de ani de zile a fost amânat acest proiect și a fost blocat. În sfârșit avem buldozere și pe primul tronson, Sibiu-Boița, avem grad de realizare de 10% în doar două luni. Am semnat, în câteva luni, contractele pentru spitalele regionale, Craiova, Cluj, Iași. Vrem să facem dezvoltare pentru România, nu să aruncăm cu banii pe fereastră”, a adăugat Ionel Dancă.

Referitor la majoritatea din Parlament, care ar putea să elaboreze proiecte de lege asemănătoare și în continuare, având în vedere că alegerile generale sunt programate pentru finalul anului, Ionel Dancă a declarat: „Noi, PNL, am salvat România în această perioadă de criză. Am salvat peste 1 milion de locuri de muncă, am salvat puterea de cumpărare a românilor într-o perioadă dificilă. Am salvat activitatea economică a companiilor aflate în criză, prin tot felul de măsuri pe care le-am adoptat în această perioadă, am deblocat proiecte de investiții. PSD vrea să bage România în faliment. Au încercat să distrugă Justiția, democrația, statul de drept, acum au găsit un nou teren unde să își arate gena lor distructivă, economia”.