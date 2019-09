Șeful CJ Bihor, acuzat că sabotează Aeroportul Oradea în favoarea celui din Debrecen. Sandor Pasztor (UDMR) se recomandă pe Internet ca fiind din Ungaria și se fotografiază lângă animale ucise

Sandor Pasztor, președintele CJ Bihor, este acuzat de fostul director al aeroportului din Oradae, Gheorghe Pașc, că în mod intenționat dorește distrugerea aeroportului românesc pentru a favoriza concurența din Ungaria, și anume aeroportul din Debrecen, potrivit g4media.ro.



Mai mult decât atât, potrivit g4media.ro, presa locală a publicat o fotografie cu președintele CJ Bihor de pe un site de safari din Africa de Sud, colecția 2018-2019, în care Sandor Pasztor se recomandă ca fiind din Ungaria și stă așezat alături de o antilopă împușcată.



„Sandor Pasztor from Hungary. With his Blesbuck ram shot at 120 meter with 308 Musgrave using 150 gr PMP ammunition”, arată descrierea fotografiei cu liderul UDMR.



Gheorghe Pașc demisiona din fruntea Aeroportului Oradea la începutul lunii septembrie, reclamând că şi-a format convingerea că linia strategică a șefilor CJ Bihor este de a izola Aeroportul Oradea, nu de a-l dezvolta, sprijinind astfel concurenţa din Debrecen: „Nu a fost o demisie, ci o depunere a mandatului. Am renunţat la mandat pentru că nu mă lăsau să îmi îndeplinesc atribuţiunile. Abia acum îmi dau seama că este ceea ce apare în presă: trebuie ca Oradea să nu mai aibă zboruri, din moment ce mi se interzice să vorbesc cu companiile aeriene”, potrivit g4media.ro.



„I-am spus cu ce companii port discuții. Iar dumnealui mi-a spus următoarele: «Cât timp eu sunt președinte, vă interzic să mai discutați cu vreo companie aeriană». L-am întrebat de ce. Mi-a spus: «Pentru că așa trebuie». Lângă mine era dl Bimbo. I-am transmis că este contractul meu de mandat să discut cu operatorii. Atunci mi-a spus: «Vă interzic să discutați cu Wizz Air și Ryanair. Puteți discuta cu Tarom sau cu celelelate». Și a plecat”, a declarat fostul șef al aeroportului pentru publicația Bihor.ro, potrivit g4media.ro.



Cu doar trei săptămâni în urmă, primarul din Debrecen anunța că Aeroportul Debrecen a preluat conducerea în topul celor trei aeroporturi regionale din regiune şi devine aeroportul cu cel mai mare trafic, potrivit MTI preluată de g4media.ro.