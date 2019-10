Șeful CJ Iași a sesizat Corpul de Control în cazul Spitalului de Pediatrie Sfânta Maria. Maricel Popa, nemulțumit și de doctori: „Dacă au şi o altă activitate trebuie să o desfăşoare în afara programului”

Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași, a declarat, luni, că a sesizat Corpul de Control, după ce a aflat că, în luna aprilie, fosta conducere a Spitalului de Pediatrie Sfânta Maria a aprobat montarea de geamuri noi la unul dintre cele opt etaje, deşi se ştia că în luna mai va fi semnată finanţarea cu fonduri europene pentru lucrări de reabilitare, potrivit Agerpres.



„Acolo a fost o investiţie în luna aprilie pentru a schimba absolut toată tâmplăria de aluminiu la etajul trei, ştiind că în luna mai se semnează contractul de 27 de milioane de euro. Toate geamurile care au fost puse în aprilie se vor scoate pentru a se pune tâmplărie identică în toată clădirea şi de o calitate mult mai bună. Sunt bani irosiţi, bani aruncaţi pe fereastră", a declarat Maricel Popa.



Întrebat fiind dacă a discutat cu fostul manager al spitalului despre această situaţie, preşedintele CJ Iaşi a răspuns că lasă acest lucru la latitudinea instituţiilor abilitate.



„Noi am sesizat (Corpul de Control -n.r), la fel cum i-am sesizat că în urmă cu patru ani instalaţiile sanitare s-au schimbat, deci trebuiau să fie noi, iar acum când am decopertat căminul pentru instalaţii sanitare am constatat că de fapt nu se schimbase nimic. Am solicitat Corpului de Control al Consiliului Judeţean să vină să analizeze. Probabil că vor mai trebui să vină să analizeze şi alte contracte. În fiecare săptămână sunt descoperite alte deficienţe care au fost înainte. Se pare că au ascuns gunoiul sub preş, însă nu poate fi ascuns la nesfârşit", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.



El a lăsat să se înţeleagă că este nemulţumit şi de o parte din personalul medical.



„Nu admit să se desfăşoare activităţi private în cadrul spitalului. Respect foarte mult doctorii, dar dacă au şi o altă activitate trebuie să o desfăşoare în afara programului de lucru, nu în cadrul spitalului, ci la cabinetele private. Nu trebuie să avem cabinete private în interiorul spitalului. Aici nu sunt de acord, indiferent pe cine voi supăra", a spus preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.