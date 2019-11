Șeful interimar al PSD susține că partidul s-a aflat într-un „prizonieriat” pe tema justiției. Marcel Ciolacu: „Realitatea este că Liviu Dragnea este la închisoare” (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, susține că social-democrații s-au regăsit într-un „prizoneriat” în ceea ce privește legile justiției și că așa-zisul asalt asupra sistemului judiciar a fost „o mare minciună” promovată de adversarii politici.



„În ceea ce privește lupta cu justiția, reală sau ireală, că s-a vorbit foarte mult că noi am modificat Coduri penale și multe legi ca să îl scăpăm pe Liviu Dragnea, și știm cu toții unde este Liviu Dragnea, deci a fost o mare minciună din punctul meu de vedere. Noi nu am știut. Noi vorbim de o realitate, nu de tentative. Realitatea este că Liviu Dragnea este la închisoare în acest moment, și nu vorbesc de tentative sau netentative”, a declarat Marcel Ciolacu.



Întrebat care au fost greșelile făcute de partid pe acest subiect, președintele interimar al PSD a răspuns: „Acest prizoneriat, și n-am știu să ieșim din acest hățiș cu legile justiției, n-am știut să comunicăm mai bine, de fapt, ce voiam să facem. Acum nu-mi cereți... Eu când am fost ales președintele Camerei am spus că nicio lege nu va veni la vot în plen până când toate asociațiile lucrative nu își vor da un punct de vedere. Aici este treaba Comisiei juridice, să invite toate organizațiile, CSM, guvernamentale sau neguvernamentale, profesionale. Până când nu își vor spune un punct de vedere, nu o să intre în plen vreo inițiativă de modificare. Un lucru foarte corect și transparent”.

